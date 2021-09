Le vaccinazioni nella fascia 12-19 anni: l’ Umbria in forte ritardo. Penultima tra le 21 regioni, sotto la meda nazionale

Se la campagna vaccinale è vicina al traguardo dell’80% di italiani immunizzati entro la fine del mese, lo si deve soprattutto ai ragazzi tra i 12 e 19 anni. Glielo riconoscono i numeri: la metà (50,3%) dei ragazzi tra i 16 e i 19 anni e un quinto (20,6%) di quelli tra i 12 e 15 anni hanno completato il ciclo di immunizzazione. Oltre il 20% di entrambe le categorie effettuerà il richiamo in queste settimane. Un dato importante in vista del ritorno a scuola e ad una normalità di cui i ragazzi hanno bisogno, perché la loro vita sociale si era impoverita e sappiamo bene quanto sia per loro importante condividere e identificarsi coi coetanei e comprendere i loro stati d’animo. Ma in Umbria come sta andando la campagna vaccinale dei ragazzi ? Non troppo bene, la nostra Regione è al penultimo posto in entrambe le fasce. Tra i 12 e 15 anni l’ Umbria è al 20esimo posto con una percentuale di immunizzati pari al 7,3%, abbondantemente sotto la media nazionale che è del 20,6%. Abbiamo regioni che sono al 28,3% (Lazio), 28,2% (Campania) e altre 8 sopra il 20%. Le vicine Marche, solo per fare un esempio, sono al 16,8%, il doppio di immunizzati rispetto all’ Umbria. Nella nostra Regione tra i 12 e 15 anni il 52% non ha fatto nemmeno una dose mentre il 40,7% ha fatto la prima. Nella fascia tra i 16 e 19 anni la situazione non cambia: l’Umbria è sempre al penultimo posto. In questo caso abbiamo il 36,5% di giovani immunizzati, il 35,7% in attesa della seconda dose e il 27,8% senza nemmeno una dose. Ci sono regioni come il Molise (62,3%), Lazio (59,2%), Abruzzo (58,9%), Calabria (53,7%) che raddoppiano il dato umbro e tante altre che sono sopra il 50%. La media italiana in questa fascia è del 50,3%. Insomma, l’Umbria è in forte ritardo e data la situazione epidemiologica, e il fatto che si riapriranno le scuole e si rimetteranno in moto una serie di attività, è bene completare in fretta la campagna vaccinale. Il più velocemente possibile.