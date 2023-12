Riaperto il tratto della Contessa tra Umbria e Marche: inaugurati viadotto e galleria tra Gubbio e Cantiano

Dopo otto mesi di lavori e dieci milioni di euro spesi questa mattina riapre la strada della Contessa, Duecentocinquanta giorni per il ripristino del viadotto e della galleria. Una buona notizia sicuramente per i residenti e imprenditori dell’Appennino rimasti, di fatto, isolati per un lungo periodo con il traffico per le Marche deviato sulle strade locali e spesso a senso unico. Ora, proprio alla vigilia di Natale, si torna alla normalità con una viabilità risanata e messa in sicurezza. I lavori di ripristino strutturale del viadotto e della galleria fanno parte del piano avviato dall’Anas per la messa in sicurezza della Contessa. I lavori eseguiti hanno riguardato la demolizione del vecchio impalcato in calcestruzzo , sostituito da uno nuovo realizzato in acciaio, e il rinforzo delle cinque pile sottostanti e delle spalle che sorreggono la sede stradale. Dopo i collaudi dei giorni scorsi oggi è arrivato il tanto atteso taglio del nastro e riaperto il tratto della Contessa tra Umbria e Marche che collega Gubbio e Cantiano. Il Sindaco di Gubbio Filippo Maria Stirati ha evidenziato l’importanza dell’arteria “per la comunità locale che è stata chiamata in questi mesi ad affrontare disagi ma ora si ritrova un’opera nuova e duratura”. Presenti all’inaugurazione la governatrice dell’Umbria Donatella Tesei, l’assessore regionale alle Infrastrutture Enrico Melasecche, l’assessore regionale delle Marche Francesco Baldelli, Lamberto Nibbi responsabile di Anas Umbria.