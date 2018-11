Battiston via da Asi, rabbia a Foligno. Solidarietà della Festa di Scienza e Filosofia

FOLIGNO – La revoca di Roberto Battiston a presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), decisa dal Governo, ha suscitato rabbia e stupore a Foligno. Sì perchè il noto scienziato è uno dei promotori della Festa di Scienza e Filosofia, manifestazione di grande interesse che ogni anno richiama luminari da tutta Italia e non solo a confronto su temi di grande attualità, con migliaia di presenze. E così gli organizzatori del festival hanno preso posizione con una nota pubblicata sul sito ufficiale, a firma di Pierluigi Mingarelli.

“Stupore ha destato fra gli organizzatori di “Festa di Scienza e di Filosofia – Virtute e Canoscenza” la notizia della revoca dell’incarico di Presidente dell’ASI al Prof. Roberto Battiston, che conosciamo per il suo valore di scienziato, di docente e di comunicatore della Scienza e di cui apprezziamo anche la grande umanità. Il Prof. Battiston è uno dei referenti scientifici di Festa di Scienza e di Filosofia fino dalla prima edizione e ha contribuito in maniera determinante, insieme agli altri referenti, al suo successo. Le sue conferenze sono state sempre seguite da un pubblico molto numeroso e attento. Tanto più incomprensibile appare la decisione dato che la conferma come Presidente dell’ASI del Prof. Battiston è stata fatta non con un atto politico, ma con una ratifica del Ministro allora in carica, a seguito della decisione del comitato di selezione per i Presidenti degli Enti di ricerca vigilati dal MIUR, composto da scienziati e scienziate molto autorevoli fra cui la Prof.sa Fabiola Gianotti, direttore generale del CERN di Ginevra. Questa decisione rischia anche di scalfire la credibilità internazionale della Prof.sa Gianotti e degli altri membri del Comitato. Avevamo chiaramente percepito e apprezzato, come tutti gli italiani, che l’azione del Presidente Battiston stesse proiettando l’Italia e l’Asi, come protagoniste di eccellenza, verso i livelli altissimi della ricerca spaziale mondiale con ricadute molto ampie e positive sulla industria italiana; per la prima volta gli italiani e, soprattutto le giovani generazioni, hanno sentito parlare di new space economy e ne hanno apprezzato le potenzialità di sviluppo. A nome degli organizzatori, del Comitato scientifico di Festa di Scienza e di Filosofia e ritenendo di interpretare il sentire delle migliaia di giovani e di adulti che seguono in numero sempre maggiore Festa di Scienza e di Filosofia desidero comunicare al prof. Roberto Battiston la nostra vicinanza e la nostra solidarietà”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Foligno, Nando Mismetti, che ha definito “assurdo” il provvedimento governativo che ha portato alla revoca dall’incarico a Roberto Battiston, in qualità di presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi). “Non si capisce la motivazione nel togliere questo incarico, basato sulle competenze, ha sottolineato il sindaco. Battiston ha fatto crescere il prestigio di questa istituzione a livello internazionale, è un fisico di grande rilievo, oltre che essere stato uno dei protagonisti della nascita e dello sviluppo di “Festa della Scienza”. Esprimo la mia solidarietà allo scienziato che va ringraziato per il suo apporto di divulgatore della scienza, più volte espresso nella manifestazione culturale di grande successo nella nostra città”.