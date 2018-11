Foligno, sicurezza, i vigili urbani fermano più 1.200 persone. Autovelox: quasi 400 violazioni

FOLIGNO – Il 2018 è stato un anno intenso per il Comando di polizia municipale di Foligno. In particolare, fino al 31 ottobre, sono stati effettuati controlli mirati (221) per migliorare la sicurezza stradale. Hanno portato a controllare 1.238 conducenti e sanzionarne 228. Con l’etilometro sono stati fatti 356 controlli di cui 7 positivi (con il ritiro della patente e per 4 di questi automobilisti c’è stato anche il sequestro del mezzo). Sono stati compiuti 31 controlli con autovelox : 381 sono state le violazioni. Sono state 11 le contravvenzioni per i parcheggiatori abusivi al cimitero e all’ospedale. Un minore extracomunitario, che era arrivato in treno a Foligno dalla Sicilia, è stato affidato ad una struttura per minori. Sul fronte “movida”, 14 sono state le contravvenzioni per esercizi pubblici per la mancanza di concessione o per spazio al pubblico non corrispondente alla concessione. Sempre sul fronte ‘movida’, sono state comminate 86 contravvenzioni per automobilisti che hanno aggirato la Ztl, con varchi, in modo improprio. Gli incidenti stradali sono stati 160 mentre nel 2017 erano stati 166 (in tutto l’anno). I mesi in cui si sono verificati maggiormente gli incidenti sono stati ottobre (27), luglio (21) e agosto (27)