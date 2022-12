Oscar dell’Innovazione, assegnato a Michela Sciurpa il prestigioso premio ANGI 2022

Assegnato a Michela Sciurpa, Amministratore Unico di Sviluppumbria, il premio ANGI 2022 – Oscar dell’Innovazione come Innovation Government per i risultati raggiunti nel campo del sostegno alle imprese e allo sviluppo tecnologico, digitale e innovativo dei territori e delle imprese del Centro-Italia. La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina a Roma presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis nell’ambito del prestigioso evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Il premio ANGI, giunto alla sua V edizione, nasce dalla volontà di mettere in rete un team dell’innovazione italiana in grado di fare da drive con le istituzioni e con il mondo del lavoro premiando i progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup in campi che spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e molto altro.

“Sono veramente felice ed onorata di ricevere questo premio che riconosce l’importanza del ruolo che le istituzioni possono ricoprire per favorire la nascita di un ecosistema per l’innovazione – ha dichiarato Michela Sciurpa -. L’Agenzia regionale di sviluppo economico ha raccolto la sfida lanciata dalla Regione Umbria per puntare all’innovazione come fattore di rilancio e crescita territoriale. Lo ha fatto rivoluzionando il modo di stare accanto alle imprese, favorendo progetti e processi in grado di attrarre idee, promuovere il trasferimento tecnologico e generare nuove competenze, rendendo i giovani sempre più protagonisti. Tante le attività realizzate con questo nuovo approccio nel corso degli ultimi due anni. Fra queste per il 2022 una menzione speciale va al progetto Smart up grazie al quale sono state finanziate e accompagnate 22 start up innovative made in Umbria, grazie a un percorso di accelerazione ritenuto unico nel suo genere in Italia; al restyling della rivista BIT Bollettino di Informazione Tecnologica di Sviluppumbria per diffondere con nuovi linguaggi cross- mediali la cultura dell’innovazione; al ruolo di coordinamento svolto da Sviluppumbria per il sostegno all’internazionalizzazione e all’innovazione delle pmi di Umbria, Marche e Toscana nell’ambito della rete europea Enterprise Europe Network; e, ultimo ma non ultimo, agli straordinari risultati del lavoro realizzato in sinergia con il Commissario Straordinario Sisma 2016 grazie al quale in Umbria sono stati presentati oltre 300 progetti a valere sui bandi Next Appennino – fondo complementare PNRR per le aree dell’Appennino Centrale colpite dai sismi 2009 e 2016. Una collaborazione che ha visto Sviluppumbria promuovere il coinvolgimento delle agenzie di sviluppo di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo insieme ad Invitalia per diffondere queste opportunità sul territorio lavorando a fianco dei comuni del cratere e delle imprese. Ringrazio il Presidente di ANGI Gabriele Ferrieri per questo premio – ha concluso la Sciurpa – che testimonia l’apprezzamento per il lavoro svolto e ci spinge a continuare per fare dell’Umbria un vero laboratorio dell’innovazione”

A conferma del riconoscimento dell’Umbria quale regione dal grande potenziale d’innovazione, è stato assegnato un premio anche al sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, che ha sottolineato nel suo intervento quanto territori, così profondamente colpiti dagli eventi sismici, debbano ripartire dalla tecnologia e soprattutto da un tipo di innovazione incentrata sul cittadino.

L’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Umbria Michele Fioroni ha sottolineato che “quello di oggi è un riconoscimento di quanto l’Amministrazione regionale e Sviluppumbria, insieme, stiano costruendo sul tema dell’innovazione. Il lavoro sull’innovazione richiede impegno costante. Le imprese innovative hanno un percorso di crescita molto differente da quello di altre realtà. Ogni giorno combattono una sfida contro il tempo, per arrivare il prima possibile al mercato, per non erodere lo loro cassa, spesso vuota, per trasformare qualcosa che funziona nelle loro menti in qualcosa che soddisfi effettivamente il bisogno dei clienti. In questo contesto, che sappiamo essere così complesso, si inserisce la nostra ossessione nel volere offrire accompagnamento, accelerazione e servizi su misura per le loro esigenze.” L’assessore ha infine concluso ringraziando l’Amministratore Unico, Michela Sciurpa, e il gruppo di Sviluppumbria che si occupa di innovazione “per essere, appassionatamente, al nostro fianco in questo percorso, da cui siamo convinti l’Umbria riparte e diventa competitiva nei prossimi anni”.