Piano sanitario regionale, M5S: “Preoccupazione per l’alta specializzazione di Terni”

TERNI – Nonostante le rassicurazioni dei vertici della Regione Umbria sul nuovo Piano Sanitario 2019-2021 preadottato dalla giunta regionale e presentato pochi giorni fa a Villa Umbra il M5s esprime grande preoccupazione per quello che a tutti gli effetti sembra svelare un ulteriore depotenziamento del nosocomio ternano.

“Il documento di programmazione sanitaria infatti fa ancora riferimento agli “accorpamenti dell’alta specialità”, fiore all’occhiello dell’ospedale ternano, unitamente ad una “forte integrazione tra le Aziende Ospedaliere” e “differenziazione degli interventi chirurgici”. Parole che calate nella nostra realtà – spiegano il consigliere comunale Claudio Fiorelli e i consiglieri regionali Liberati e Carbonari – appaiono come una minaccia soprattutto se tali accorpamenti saranno effettuati sulla base dei volumi di attività sanitaria; è indubbio che quella di Perugia sarà l’azienda ospedaliera che riceverà maggiori vantaggi grazie al bacino d’utenza più esteso nonché un’Università che ne supporta l’attività. Tutto ciò potrebbe significare ulteriori disagi e continui spostamenti per gli sfortunati pazienti della bassa Umbria che saranno sballottati come pacchi postali in base alla patologia che si presenterà. Si andrebbe così aggravare un momento di particolare fragilità dell’Azienda Ospedaliera di Terni dato dalla assenza in molte strutture di un Primario effettivo, sostituito da un professionista facente funzione che, pur non essendo un Direttore di Struttura Complessa ne ha in capo tutte le responsabilità”.