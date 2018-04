Spello, via a “Subasio con gusto”: la manifestazione che recupera le tradizioni

SPELLO – Degustazioni, esplorazioni fotografiche e passeggiate naturalistiche alla scoperta delle specie vegetali, arte culinaria e mercato delle erbe campagnole. Dal 6 all’8 aprile torna l’appuntamento con Subasio con gusto, la Rassegna delle erbe campagnole e spontanee che propone un ricco programma di eventi dedicati alla cucina e alla salute. La manifestazione, giunta alla VII edizione, è promossa dal Comune di Spello in collaborazione con la Pro Spello, l’Associazione GMP GAIA, l’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Ingegneria civile e Ambientale, l’Associazione Clematis – Le radici e le Ali e i ristoranti che hanno aderito all’iniziativa. “In questa edizione – spiega l’assessora comunale alla cultura Irene Falcinelli – abbiamo concentrato l’attenzione sull’aspetto naturalistico con passeggiate illustrative e una conferenza decentrata a Collepino finalizzata a sottolineare l’importanza dell’esperienza sul campo, con particolare attenzione ai rischi che possono esserci per chi non conosce il vasto mondo delle erbe. Nuovissimo il coinvolgimento delle scuole: la scuola primaria di Spello e l’Istituto Alberghiero di Assisi saranno i protagonisti di iniziative che hanno l’obiettivo di avvicinare i giovani alla conoscenza e alla riscoperta di sapori antichi”. Si parte la mattina del 6 aprile con i bambini della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo G. Ferraris di Spello che lungo il sentiero dell’Acquedotto Romano andranno alla scoperta delle particolarità botanico-ambientali del territorio spellano. Alle ore 17.00 al Bar La Locanda di Collepino sarà possibile degustare infusi di erbe spontanee e biscotti ai fiori e, a seguire, alle ore 18.00 con il prof. Aldo Ranfa del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – UNIPG, si parlerà delle tecniche di riconoscimento delle erbe spontanee; l’evento è in collaborazione con l’Associazione Culturale San Silvestro. Alle 19.30 alla Taverna San Silvestro di Collepino degustazione di erbe spontanee commestibili a cura dell’Istituto Alberghiero di Assisi e cena conclusive con menù dedicato. Sabato 7 aprile alle ore 9.00 “A spasso col botanico”, una passeggiata naturalistica guidata dal prof. Aldo Ranfa e la d.ssa Chiara Proietti lungo la Valle del Chiona sulle tracce delle erbe spontanee (7 km) con partenza da Il Frantoio UCCD in via Banche; nel pomeriggio alle ore 16.30 nella sala Petrucci del Palazzo comunale Spello da non perdere la presentazione della nuova guida del Parco Regionale del Monte Subasio a cui seguirà alle 18.00 una interessante Anteprima della Festa di Scienza e Filosofia su “Cambiamenti climatici e salute umana: rischi e risposte” con l’intervento della d.ssa Marina Baldi, fisica dell’atmosfera – CNR dell’Istituto di Biometeorologia di Firenze. Domenica 8 aprile, alle ore 9.00 da Piazza della Repubblica sempre con il prof. Ranfa e la d.ssa Proietti si andrà alla ricerca delle erbe spontanee lungo la Fascia Olivata tra Spello e Assisi e il pomeriggio alle ore 16.00 in Sala Petrucci proiezione delle foto scattate durante le passeggiate a cura del Circolo Foto Amatori Hispellum. Alle ore 17.00 sempre al Palazzo Comunale nuovo appuntamento di “Passaparola, leggi, gusta, pensa…” che ospiterà Francesco Campelli con il suo libro “Le ricette di casa mia. Sapori e tradizioni della cucina umbra”, Porziuncola editore. Sabato e domenica nel Palazzo Comunale in Sala Petrucci, potrà essere ammirata la mostra fotografica “L’evoluzione del paesaggio vegetale del Monte Subasio” a cura dell’associazione GMP GAIA e Club Unesco Assisi, mentre in piazza Kennedy, dalle ore 9.00 l’Associazione “Clematis – Le radici e le ali” allestirà un mercatino delle erbe campagnole, dell’orto, delle Piante Officinali e degli Artigiani del Verde; infine, in via Borgo San Sisto II 1B, l’Associazione GMP GAIA propone la Mostra “Ammoniti, attraverso il tempo”. Domenica nella Piazzetta della Loggia e a Largo Mazzini l’Associazione Terra Fuori Mercato propone la mostra dei prodotti dell’agroalimentare. I ristoranti di Spello che hanno aderito all’iniziativa, per la durata dell’evento propongono serate conviviali con un menù speciale a base di erbe campagnole e spontanee. Il programma dettagliato è consultabile sul sito del Comune di Spello al seguente link: https://goo.gl/34ACKY