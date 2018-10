Spoleto verso IN PREP: progetto europeo per fronteggiare eventi di crisi o situazioni d’emergenza

SPOLETO – A Spoleto, nei giorni scorsi, si è svolto un incontro tecnico in preparazione del progetto IN PREP (An INtegrated next generation PREParedness programme for improving effective inter-organisational response capacity in complex environments of disasters and causes of crises).

Spoleto infatti è stata scelta dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Perugia come città ‘modello’ nell’ambito dell’azione comunitaria “IN-PREP”, un progetto europeo che si prefigge di elaborare sistemi in grado di dare risposte efficaci e rapide per fronteggiare eventi di crisi o situazioni d’emergenza sia naturali sia creati dall’uomo.

Hanno aderito al progetto 20 partecipanti europei: il ministero dell’interno italiano –Dipartimento dei Vigili del fuoco, Institute of Communication and Computer Systems (Grecia),Crisisplan bv (Olanda),Airbus Defence and Space ads (Francia), deutsches zentrum für luft- und raumfahrt e.v. (Germania), Diginext Sarl (Francia), Exus Ltd (Grecia), Satways Ltd (Grecia), Fraunhofer (Germania) Samu (Francia), University Of Greenwich (Uog)(Gran Bretagna), Trilateral Research Ltd (Gran Bretagna) , Carr Communications (Irlanda)Police Service Of Northern Ireland,Ies Consulting Srl (Iesc) Italia, Deutsche Hochschule Der Polizei (Germania), Veiligheidsregio Ijsselland (Olanda), Municipality Of Rhodes (Grecia), Air Worldwide.