Auto contro moto, morta ragazza originaria di Perugia in Friuli

Una ragazza, di 18 anni, Martina Socciarelli, originaria di Perugia, è morta dopo che la moto sulla quale viaggiava si è scontrata con un’auto. E’ accaduto intorno alle 22,30 di ieri a Verzegnis (Udine) sulla strada ex provinciale 1, lungo la viabilità che porta a Sella Chianzutan, dopo l’abitato di Chiaicis. La 18enne, morta nell’impatto frontale, viveva a Verzegnis ed era originaria di Perugia. I carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti sul posto, stanno accertando le cause dell’incidente. Il personale medico ha avviato una lunga azione di rianimazione ma non ha potuto fare altro che decretare il decesso in seguito alle gravissime ferite riportate. A bordo dell’auto viaggiavano due ventenni di Arta Terme (Udine). Il conducente è stato portato in ospedale a Tolmezzo per lo shock. A quanto si apprende, ai margini della strada in cui è avvenuto lo scontro – non particolarmente trafficata la sera poiché non sono presenti locali – erano collocate alcune protezioni, in quanto la carreggiata rientra nel tracciato della gara automobilistica Verzegnis-Sella Chianzutan . Oggi erano in programma le prove, domani la competizione. Dopo l’incidente, l’evento è stato sospeso.