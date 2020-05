Covid-19, tra una regione e l’ altra non si potra’ viaggiare prima di giugno. Tira e molla sull’apertura dei negozi.

Tra una Regione è l ‘altra non si potrà viaggiare prima di giugno. È questo l’orientamento del Governo emerso durante la conferenza con i governatori. La questione è delicatissima e i Presidenti delle Regioni chiedono che sia lo Stato ad assumersi la responsabilità della libera circolazione degli italiani tra un territorio e l’altro. Un tema che sarà affrontato in maniera più approfondita la prossima settimana. La giornata di ieri ha visto un altro scontro vivace tra regioni e governo. Le regioni vogliono riaprire i negozi al dettaglio già lunedì 11 maggio, con una settimana di anticipo. Il Ministro Bocci ha risposto che ” occorre prudenza, prima bisogna aspettare le linee guida dell’ Inail”. Solo allora , dal 18 maggio, partiranno le riaperture anticipate su base territoriale di bar , ristoranti, parrucchieri e centri estetici. Per adesso non sembra cambiare il programma anche se non si può escludere qualche ripensamento dell’ultima ora. Sicuramente per lunedì prossimo non ci saranno novità.