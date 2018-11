Crisi Astaldi, l’Ance incontra i parlamentari: “Situazione difficile”

PERUGIA – I parlamentari umbri Tiziana Ciprini (5 Stelle), Raffaele Nevi (Forza Italia) Walter Verini (Partito Democratico), Franco Zaffini (Fratelli d’Italia) e Virgino Caparvi (Lega Nord), presenti all’incontro a Perugia promosso da Ance Umbria per esaminare la drammatica situazione venutasi a creare in seguito alla crisi del Gruppo Astaldi, con le ricadute sui lavori bloccati della Perugia-Ancona, sulle imprese umbre e marchigiane che attendono spettanze per il lavoro svolto, sulle famiglie di circa un migliaio di lavoratori interessati, chiedono al Ministro delle Infrastrutture di accogliere immediatamente la richiesta di convocare un incontro ministeriale per sbloccare la situazione.

L’incontro è stato chiesto nei giorni scorsi dalle Regioni Umbria e Marche, “con il sostegno unanime del Consiglio Regionale. Si tratta di una situazione difficile – dice una nota – ma, pure nella vicenda del concordato, si possono e debbono trovare soluzioni immediate per garantire alle imprese e ai lavoratori il saldo delle spettanze e la conseguente ripresa dei lavori. Su questo ci sarà il pieno sostegno di tutti i parlamentari dell’Umbria”.