In archivio la seconda edizione del torneo di tennis di San Martino in Campo: 240 i partecipanti

E’ andata in archivio, dopo due settimane intense di gare, la seconda edizione del torneo di tennis di San Martino in Campo, valevole come prima tappa del circuito “dell’Olio”. La manifestazione, organizzata dal Tennis Country Sporting club, ha fatto registrare numeri importanti con ben 240 partecipanti provenienti da tutta l’Umbria e dalla vicina Toscana.

Quattro i tabelloni in gara.

-nella quarta categoria femminile si è imposta Selene Cecchetti del Tennis Country Sporting Club davanti ad Eleonora Falucca del Tc Tavernelle;

-nella quarta categoria maschile “Limitato 4.3” successo per Marco Gubbiotti del Tennis Country Sporting Club davanti a David Bovini del Tc Colombella;

– nella terza categoria maschile “concl.3.5/3.3” vittoria per Michelangelo Massetti dello Junior Perugia che ha preceduto Edoardo Reali del Tennis Country Sporting Club;

-infine nella terza categoria maschile 3.2/3.3 primato per Andrea Baldoni del Tennis Country Sporting Club davanti a Ettore Mencarelli del Tc Sinalunga.

“Rivolgiamo le nostre più sentite congratulazioni – sottolineano l’assessore allo sport Clara Pastorelli ed il consigliere comunale Paolo Befani – al Tennis Country sporting club per l’impeccabile organizzazione di questo torneo, giunto alla seconda edizione, che ha radunato a San Martino in Campo alcuni dei migliori talenti della nostra regione facendo registrare numeri di tutto rispetto con quasi 250 partecipanti e tantissimi appassionati sulle tribune. Sono state bellissime giornate di sport, nel segno dei giovani, a conferma del fatto che questa disciplina cresce costantemente grazie all’impegno del comitato regionale della Fitp guidato dal presidente Carraresi e dei tantissimi circoli sparsi per l’Umbria ed a Perugia in particolare. Per l’Amministrazione comunale è motivo di vanto poter accompagnare lungo questo percorso virtuoso il nostro tennis che, secondo tradizione, è da sempre uno degli sport più amati e praticati anche nella nostra città”.