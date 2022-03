In Umbria l’incidenza dei casi Covid è quasi doppia rispetto alla media nazionale

E’ quasi doppia in Umbria, questa settimana, l’incidenza dei casi di Covid rispetto alla media nazionale: si registra infatti un valore di 993,4 casi per 100 mila abitanti rispetto al valore nazionale pari a 510. L’Umbria è la regione messa peggio, le altre regioni che registrano incidenze più elevate sono la Calabria con 780,7 e le Marche con un valore pari a 752 per 100 mila abitanti. Segue la Provincia Autonoma di Bolzano con 723. E’ quanto emerge dalla tabella sugli indicatori decisionali del monitoraggio settimanale dell’ Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute. Quindi l’incidenza dei casi Covid rispetto alla media nazionale in Umbria, questa settimana, è quasi doppia, con 993,4 casi per 100 mila abitanti rispetto al valore nazionale di 510. L’indice di contagio è in crescita, il tasso di occupazione in aree medica è leggermente sopra la soglia di criticità mentre la siamo sotto soglia per le terapie intensive. Per la soglia di allerta del 15% per l’occupazione dei reparti ordinari sono 10 le regioni sopra il valore e l’Umbria è una di queste con un tasso del 21,5%, cioè 6,5 punti sopra la soglia di allerta.