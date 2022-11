La tempesta Lazio si abbatte sull’Acea Rugby Perugia

Domenica difficile per l’Acea Rugby Perugia che incappa in una pesante sconfitta nel campo di casa contro i più quotati avversari della Lazio Rugby. Nonostante il recupero di pedine importanti e l’inserimento per la prima volta dal primo minuto di Chierici e Hernandez (buona la loro prova), i biancorossi sono caduti per 10-50 in un match praticamente senza storia sin dalle prime battute. Agli uomini di coach Puerari non rimane che ingoiare il “rospo” e pensare subito alla trasferta di Napoli di domenica 20 novembre.

CRONACA

La Lazio mette subito in chiaro le cose e parte forte con due mete di Baffigi e Gilligan entrambe trasformate da Donato. Perugia risponde solo alla mezz’ora con un piazzato di Hernandez (3-14). I biancocelesti premono ancora sull’acceleratore e chiudono il primo tempo con altre due mete, una ad opera di Colantoni (trasformata da Donato) e una di Gilligan (non trasformata). Si va al riposo sul 3-26.

Nella ripresa non cambia nulla del canovaccio della partita. Perugia trova la prima e unica meta della sfida con Stern (trasforma Hernandez), ma gli aquilotti vanno a valanga con Parlatore, Santarelli, Tomasini (trasforma Santarelli) e Pilati (trasforma ancora Santarelli). La contesa si chiude sul 10-50.

INTERVISTE

Giorgio Gabrielli, vice tecnico dell’Acea Rugby Perugia:

“Abbiamo assemblato questa squadra piano piano recuperando giocatori nelle ultime settimane. Questo ci ha creato problemi nell’amalgama, però stiamo invertendo la rotta. Il nostro gioco sta migliorando, aldilà della sconfitta di oggi. L’avversario era molto forte e abbiamo pagato a caro prezzo alcuni errori. Però la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta”.

José Chierici, giocatore dell’Acea Rugby Perugia:

“Prima della partita mi avevano detto che era la squadra più forte. Noi sapevamo delle difficoltà e abbiamo fatto il possibile per preparare una buona partita. Il primo tempo nostro è stato buono, mentre nel secondo è venuta fuori la loro forza e si è visto bene. Anche se la partenza in questo campionato non è quella che volevamo, dico che il gruppo è ottimo e affiatato. Possiamo fare bene nelle prossime gare”.

Campo sportivo del Percorso Verde, domenica 13 novembre 2022

ACEA RUGBY PERUGIA – S.S. LAZIO RUGBY 1927 10-50 (3-26)

Marcatori: 7’ pt m. Baffigi tr. Donato (L), 13’ pt m. Gilligan tr. Donato (L), 30’ pt. c.p. Hernandez (P), 33’ pt m. Colantoni tr. Donato (L), 35’ pt m. Gilligan (L), 6’ st m. Stern tr. Hernandez (P), 11’ st m. Parlatore (L), 19’ st m. Santarelli (L), 31’ st m. Tomasini tr. Santarelli (L), 40’ st m. Pilati tr. Santarelli (L)

ACEA RUGBY PERUGIA: Lucenti (7’ st Levantaci), Battistacci, Fialà (26’ st Agnelli E.), Romei, Bevagna (21’ st Nataletti), Hernandez, Cintioli (29’ st Bevagna F.), Bernardini (13’ st Matarazzo), Chierici, Gasparri A., Gasparri F., Rios, Nicita (18’ st Pelliccia), Stern (26’ st D’Alba), Beshiri (1’ st Caruso). All.: Puerari

S.S. LAZIO RUGBY 1927: Donato (28’ st Bartolini), Santarelli, Gianni, Baffigi, Giovannini, Gilligan, Cristofaro, Urbani (28’ st Riccioli), Pilati, Parlatore (26’ Pisa), Colangeli, Pannocchia (24’ pt Tomasini), Corcielli, Gisonni (22’ st Di Stefano), Criach (20’ st Hliiwa). A disp.: Cruciani. All.: De Angelis