Serie A1, Junior Tennis Perugia M Plus Performance al tappeto

Si ferma dopo due vittorie consecutive la marcia dello Junior Tennis Perugia M Plus Performance nel campionato di serie A1 maschile. Dopo aver sconfitto il Tc Rungg nel match di andata, arriva la rivincita degli altoatesini che fanno valere il fattore campo imponendosi 4-2. L’ultima giornata, con i perugini di capitan Tarpani impegnati a Vigevano in casa dello Sporting Club Selva Alta, sarà determinante per capire quale sarà il piazzamento finale nel girone, dove tutto è ancora aperto considerato che a metà settimana si dovrà disputare anche un recupero tra Tennis Club Italia e Tc Rungg. Tornando alla sfida di Appiano, lo Junior si è trovato sotto in maniera pesante già dopo i 4 singolari, nei quali soltanto Tomas Gerini è riuscito a spuntarla al terzo set su Horst Rieder. Francesco Passaro, reduce dalle Next Gen Atp Finals di Milano, incappa in una giornata storta e cede ancora, come successo nella sfida di andata, al faentino Federico Gaio. Niente da fare per Gian Marco Moroni al cospetto del colosso tedesco Elmar Ejupovic e per Gilberto Casucci superato in due set da Maximilian Figl. Nei doppi lo Junior Tennis Perugia M Plus Performance ha coltivato la speranza di pari, dopo il netto successo del tandem Moroni/Casucci. Ma nell’altra sfida, molto equilibrata, Passaro e Andrea Militi Ribaldi hanno dovuto alzare bandiera bianca con secondo set chiuso dai padroni di casa al tie-break.

Tc Rungg Sudtirol – Junior Tennis Perugia M Plus Performance 4-2

Singolari

Federico Gaio b. Francesco Passaro 76 63

Elmar Ejpovic b. Gian Marco Moroni 64 64

Tomas Gerini b. Horst Rieder 61 67 62

Maximilian Figl b. Gilberto Casucci 64 64

Doppi

Gaio/Bortolotti b. Passaro/Militi Ribaldi 64 76

Moroni/Casucci b. Figl/Winkler 62 60

Capitano Roberto Tarpani

Vice Capitano Andrea Grasselli