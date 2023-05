L’Acea Rugby Perugia cade a Prato e rimane col cerino in mano

Prato rispetta il pronostico e, nella penultima giornata del campionato di Serie A, batte l’Acea Rugby Perugia per 43 a 22. I biancorossi chiudono così il campionato a quota 31 punti grazie al punto bonus delle 4 mete, ma dovendo osservare il riposo nell’ultimo turno, la situazione in chiave salvezza è assai complicata. Il fanalino di coda Villa Pamphili ha vinto 26 a 22 tra le mura di casa contro Civitavecchia, mentre Napoli ha sorpassato Perugia, Civitavecchia e Primavera in un colpo solo espugnando Pesaro per 8 a 23. La classifica ora dice Napoli 32, Primavera 31, Civitavecchia 31, Perugia 31 e Villa Pamphili 28. Tradotto: ancora nessuna sentenza definitiva, ma l’Acea rischia di dover disputare gli spareggi salvezza contro le penultime degli altri due gironi di Serie A avendo una differenza punti attualmente peggiore rispetto a Primavera e Civitavecchia. Nella peggiore delle ipotesi potrebbe anche arrivare ultima e quindi retrocedere direttamente. Ora è difficile, anche se non impossibile, ipotizzare una salvezza diretta. Bisognerà affidarsi ai risultati delle avversarie delle dirette concorrenti. Ricordiamo che Napoli giocherà contro la capolista Lazio, Civitavecchia con Pesaro, Primavera con Livorno e Villa Pamphili in casa dell’Avezzano.

INTERVISTE

Giorgio Gabrielli, vice allenatore dell’Acea Rugby Perugia:

“Prato ha fatto la voce grossa nel primo tempo, come ci aspettavamo. Nel secondo siamo riusciti un po’ ad invertire l’inerzia, ma non è stato sufficiente. Riportiamo un punto grazie al bonus mete, ma è chiaro che i risultati dagli altri campi ci penalizzano e non ci resta che sperare in risultati positivi delle avversarie delle nostre concorrenti nell’ultimo turno di campionato”.

Domenica 30 Aprile 2023, Stadio “Chersoni” di Prato

CAVALIERI UNION PRATO – ACEA RUGBY PERUGIA 43-22 (31-5)

Mete: 4’ pt m. Righini tr. Puglia (CUP), 9’ pt m. Stern (ARP), 15’ pt m. Marzucchi tr. Puglia (CUP), 23’ pt m. Marioni (CUP), 32’ pt m. Marioni (CUP), 37’ pt m. Ciampolini tr. Puglia (CUP), 2’ st m. Puglia (CUP), 5’ st m. Marioni tr. Puglia (CUP), 17’ st m. Bevagna L. (ARP), 26’ st m. Gasparri A. tr. Vanni (ARP), 29’ st m. Vanni (ARP)

CAVALIERI UNION PRATO: Pesci, Fattori, Marioni, Marzucchi, Fondi, Puglia, Renzoni, Righini, Reali, Conigli, Ciampolini, Mardegan, Battisti, Scuccimarra, Rudalli. A disp.: Giovanchelli, Sansone, Pesucci, Attucci, Mariotti, Carafa, Magni, Gardinale. All.: Chiesa

ACEA RUGBY PERUGIA: Lucenti, Ragna, Rossetti (Battistacci) (Cintioli M.), Farinacci, Bevagna L., Cintioli A. (Vanni), Bevagna F., Gasparri A., Bernardini, Agnelli (Palugini), Pelliccia, Gasparri F., Caruso (Beshiri), Stern (Alunni Cardinali), Camuzzi (Peter Rios). A disp.: Milizia. All.: Puerari

Arbitro: Francesco Crepaldi di Milano