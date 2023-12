L’Acea Rugby Perugia vuole ripartire col piede giusto

L’Acea Rugby Perugia torna in campo a distanza di due settimane dall’ultimo incontro disputato, quello in casa del Cus Catania, perso con il punteggio di 41 a 5. Nonostante una prima parte di stagione sicuramente poco soddisfacente sotto il mero profilo dei risultati (l’Acea staziona al penultimo posto del girone 4 di Serie B con 5 punti e una sola vittoria ottenuta), tra le fila biancorosse regna grande fiducia sul lavoro svolto in questa breve pausa di campionato. E’ stata l’occasione per mettere a punto meccanismi che sin qui non hanno funzionato e non hanno permesso a capitan Caruso e compagni di raccogliere quanto effettivamente meritato per sacrificio e forza di volontà mostrata in campo. L’avversario di domenica 10 dicembre non è certo dei più semplici: Perugia affronterà, ancora in trasferta, l’Unione Rugby Capitolina, quarta in classifica a quota 23 punti a pari merito con l’Us Roma Rugby. La partita presenta un quoziente di difficoltà sicuramente alto, ma i ragazzi di coach Fabiani hanno il dovere di provarci con tutti i mezzi a disposizione. Si gioca presso il Campo dell’Unione n° 1 in Roma alle ore 14.30. Arbitra la sfida Daniele Ambrosio di Napoli.

8^ GIORNATA DI SERIE B GIRONE 4

Domenica 10 dicembre, ore 14.30, Campo dell’Unione n. 1

Unione Rugby Capitolina – Acea Rugby Perugia

CLASSIFICA

28 La Rugby L’Aquila

28 Frascati Rugby Club

27 Rugby Lions Alto Lazio

23 Us Roma Rugby

23 Unione Rugby Capitolina

22 Colleferro Rugby

19 Rugby Club Amatori Catania

18 Cus Catania Rugby

16 Messina Rugby

7 Asd Arechi Rugby

5 Acea Rugby Perugia

2 Us Rugby Benevento