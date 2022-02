L’Umbria uscirà presto dalla pandemia: le previsioni del fisico Gammaitoni

“Abbiamo davanti un futuro luminoso e usciremo presto da questa terribile pandemia, ma non senza fare attenzione”. E’ la previsione del professor Luca Gammaitoni, fisico sperimentale dell’Università degli Studi di Perugia che studia l’evolversi della pandemia attraverso i modelli matematici. ” Nessuna nuova, buona nuova” recita il proverbio. E’ proprio il caso di dirlo, osserva in un post nella sua pagina facebook, guardando i dati dell’Umbria. Il numero dei nuovi contagi giornalieri sta diminuendo progressivamente, seguendo abbastanza fedelmente i modelli matematici che descrivono l’epidemia. Come abbiamo anticipato tempo addietro, questa evoluzione ci lascia ben sperare per una primavera libera e spensierata. ” Nel frattempo però – spiega – non bisogna abbassare troppo la guardia perché ci sono alcuni fatti che dobbiamo ricordare: 1) ci sono ancora attorno a 1000 nuovi contagiati ogni giorno. Un numero enorme se confrontato con le precedenti ondate. Il che significa che il virus circola ancora molto abbondantemente. 2) Per fortuna, a motivo dell’alta percentuale di vaccinati e della bassa età media dei contagiati, gli effetti sulle ospedalizzazioni sono modesti e stanno progressivamente calando. 3) Ci sono ancora molti non vaccinati. Questi, come già ampiamente dimostrato dai numeri hanno una probabilità di contagiarsi e finire in Ospedale molto più elevata dei vaccinati. ” Per cui – conclude il professor Gammaitoni -prudenza e pazienza”.