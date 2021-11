Nona di Superlega in trasferta per la Sir Safety Conad Perugia. Partono oggi nel primo pomeriggio con direzione Padova i Block Devils che domani sera sfidano la formazione di casa della Kioene per riprendere il cammino in campionato dopo la sconfitta al tie break con Modena.

Posticipo di giornata alla Kioene Arena e dunque fischio d’inizio e diretta web su VolleyballWorld.tv alle ore 20:30.

“Ci attende una trasferta molto dura ed impegnativa in casa di un avversario che ha già dimostrato di saper vincere contro squadre importanti. Padova è una società che tutti gli anni fa giocare i giovani e tutti gli anni li fa giocare bene. Noi siamo carichi e determinati, ci aspettiamo di andare da loro a combattere palla su palla, con l’intenzione di giocare la nostra miglior pallavolo e di portare a casa la vittoria”.

Così alla vigilia Simone Giannelli conscio, come tutto l’entourage bianconero, delle difficoltà che attendono Perugia domani sera. Di fronte infatti la vera rivelazione finora della Superlega, quella Padova che viene negli ultimi due turni dalle vittorie contro due squadre di rango come Piacenza e Monza.

Nikola Grbic ed il suo staff hanno predisposto un piano accurato per fronteggiare la formazione patavina con il tecnico serbo che ha toccato tasti importanti sotto l’aspetto mentale e temperamentale fondamentali per riprendere la marcia e tornare con punti importanti dal Veneto.

Non dovrebbero esserci novità nel 6+1 di Perugia che dovrebbe partire con Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Solè e Ricci coppia di centrali, Leon ed Anderson martelli ricevitori e Colaci libero.

Cuttini, coach della Kioene, dovrebbe pure lui confermare la formazione delle ultime uscite con il tedesco ex della partita Zimmermann al palleggio, il connazionale Weber in diagonale, Canella e Vitelli centrali, il canadese Loeppky e l’azzurro Bottolo schiacciatori di posto 4 e Gottardo libero.

PRECEDENTI

Diciannove i precedenti tra le due formazioni con sedici successi di Perugia e tre vittorie di Padova. L’ultimo confronto diretto proprio alla Kioene Arena il 14 dicembre 2020 per il match di ritorno della Superlega 20-21 con vittoria di Perugia in tre set (24-26, 23-25, 15-25).

EX DELLA PARTITA

Due ex, entrambi in cabina di regia, nel match tra Padova e Perugia. Nel roster perugino c’è Dragan Travica, a Padova dal 2017 al 2020. Nella formazione patavina figura invece Jan Zimmermann, la passata stagione protagonista in maglia bianconera.

DIRETTA DEL MATCH SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Padova e Perugia sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 20:30.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL

La voce dell’ufficio comunicazione bianconero, direttamente dalla tribuna stampa della Kioene Arena di Padova, racconterà live domani alle ore 20:30 Padova-Perugia sui canali social della società bianconera.

DIFFERITA DEL MATCH SU TEF CHANNEL

Un’ampia sintesi di Padova-Perugia sarà trasmessa in replica lunedì alle ore 20:30 sul canale 12 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia. Martedì consueto appuntamento con Sottorete, la trasmissione di approfondimento sui Block Devils condotta da Marco Cruciani in onda sul canale 12 di Tef Channel alle ore 20:30.

PROBABILI FORMAZIONI:

KIOENE PADOVA: Zimmermann-Weber, Canella-Vitelli, Loeppky-Bottolo, Gottardo libero. All. Cuttini.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Ricci-Solè, Leon-Anderson, Colaci libero. All. Grbic.

Arbitri: Rossella Piana – Gianfranco Piperata