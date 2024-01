Perugia, festa grande al galà delle arti marziali Fijlkam con 143 premiati

Domenica 14 gennaio nella sala dei Notari di Palazzo dei Priori, a Perugia, il “Gran Galà delle Arti Marziali Federali Ernesto Giaverina” ha premiato le eccellenze che hanno conseguito successi in campo nazionale e internazionale nel 2023.

Ben 143 i riconoscimenti ad atleti, tecnici, dirigenti che si sono distinti nel mondo delle discipline federali (Judo, Lotta, Karate, Ju Jitsu, MGA Metodo Globale Autodifesa, BrazilianJiuJitsu, Grappling e MMA) con una grande risposta da parte del movimento e degli appassionati.

Erminia Perfetto, vice campionessa mondiale di Karate, Asia Pergolesi, campionessa europea di Karate, e Tommaso Fava, nazionale di Judo, sono stati i primi a salire sul palco per ricevere dalle mani del presidente regionale Fijlkam, Andrea Arena, dall’assessore allo sport del Comune di Perugia, Clara Pastorelli, e dal presidente del Coni regionale, Domenico Ignozza, il “Premio Umbria Olimpica 2023”.

A seguire sono state assegnate le borse di studio “Campioni a Scuola” per gli atleti che si sono distinti in campo agonistico e sui banchi di scuola.

Un contributo con il “Premio Giovani 2.0” è stato consegnato ai club che hanno avuto i maggiori numeri nel settore giovanile mentre il “Premio Speciale” e “Amici Fijlkam Umbria” sono stati consegnati a dirigenti e atleti che si sono distinti oltre misura nella passata stagione.

La festa ha visto il suo clou con la sfilata con i riconoscimenti Oro, Argento e Bronzo a ben 115 atleti che hanno conquistato allori in campo nazionale e internazionale portando in alto la bandiera dell’Umbria.

Questi gli “atleti dell’anno”: Judoka dell’anno Alessandro Bicorgni (I Poeti del Judo); Lottatore dell’anno Nicola Maria Rosignoli (GLT Molfino); Karateka dell’anno Nicholas Martellini (Foligno Karate); Jujitsuka dell’anno Luca Sirchio (Club La Dolce Arte).

“Una giornata speciale per il movimento che rappresento a ricordo di una persona speciale come è stato Ernesto Giaverina, il maestro dei maestri, precursore delle arti marziali regionali – ha detto il presidente Andrea Arena -. I numeri della federazione sono importanti, la resilienza ha portato oggi ad aver quasi 1.600 tesserati: numeri maggiori al preCovid. Abbiamo vissuto lo tsunami della pandemia che ha ‘danneggiato’ le nostre discipline più di altre per la rigidità delle regole imposte agli sport da contatto/combattimento. Ce l’abbiamo fatta rimboccandoci le maniche come sempre partendo dall’apprezzatissimo Progetto Scuola Fijlkam Umbria sponsorizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale”.

Arena ha espresso un ringraziamento anche alle famiglie degli atleti “che credono nei valori che cerchiamo di promuovere” e “ai Comuni della nostra Regione e, oggi più che mai, al Comune di Perugia che, con persone come l’assessore Clara Pastorelli, sono vicini alla gente, sanno ascoltare e supportare discipline definite minori come le nostre”.

“E’ davvero bello vedere la Sala dei Notari al gran completo – ha affermato l’assessore Pastorelli -, si respira un’aria particolare come lo sono le discipline delle arti marziali federali che, con i valori che riescono a trasmettere, forniscono un quid in più per la società civile. Per questo le istituzioni sono attente a ogni forma di sport e alla promozione di ogni attività che possa apportare qualcosa di positivo alla comunità”.

Secondo il presidente Ignozza, “manifestazioni come queste sono testimonianza di come la nostra piccola regione sia colma di eccellenze in ogni campo”.

Link per l’elenco dei premiati: https://perugiacomunica.comune.perugia.it/scuola-giovani/sport/festa-grande-a-perugia-al-gala-delle-arti-marziali-fijlkam-con-143-premiati/.