Ruzzola: atleti perugini conquistano il Gran Premio della Montagna, ultima sfida per gli agonisti della Figest

L’ultima sfida della stagione agonistica per i lanciatori della ruzzola, dopo il Campionato italiano a terne che ad Ostra Vetere ha premiato diversi anconetani, riporta i perugini sugli scudi. L’occasione per prendersi una rivincita, nel senso sportivo del termine, è stato il primo Gran Premio della Montagna lungo la salita che porta allo splendido scenario di Monte Alago, nel territorio di Nocera Umbra.

Qui, a terne libere e nelle sole categorie A e B, si sono affrontate ben 40 agguerrite formazioni provenienti da Marche, Toscana e, naturalmente, Umbria.Una sfida per bicipiti forti in quanto ogni lancio andava effettuato a tutta forza ricercando nel fisico le ultime energie rimaste, dopo una stagione a dir poco impegnativa. Il manto nuovissimo e il tempo ideale hanno permesso lo svolgimento della nella massima regolarità e felicità di tutti i partecipanti.

Giocando in casa, gli atleti della società Rigali/Nocera, hanno avuto la meglio su tutti gli avversari con una vera prova di forza che gli ha fatto chiudere l’annata in bellezza. Nella categoria B, la “Pocognoli band” dopo la vittoria a terne di Ostra Vetere, si è invece riconfermata campione sfruttando un momento di forma strepitoso.

Questi i risultati del Gran Premio della Montagna:

Categoria A: 1^ classificata l’Asd Ruzzola Rigali/Nocera (Pg) con la squadra formata da Mauro Sabatini, Alessio Passeri e Stefano Passeri, 2^ classificata l’Asd Ruzzola Vallesina (An) con Rossano Radicioni, Luca Moreschini e Marco Piersanti, 3^ l’Asd Ruzzola Vallesina (An) con Roberto Mercanti, Samuele Bianchi e Gino Corradini, 4^ classificato il team del Circolo Fenalc San Michele (Pg) con Renato Marani, Walter Pedica e Paolo Marasca, 5^ l’Asd Ruzzola Polverina (Mc) con Giancarlo Grasselli, Sergio Marchionni e Giulio Bernardini.

Nella categoria B, con terne formate da giocatori di B e C, al 1^ posto l’Asd Massimo Cesari Plasgomma – Esanatoglia (Mc) con Denis Pocognoli, Andrea Pocognoli e Federico Caprari di Cingoli (Mc), 2^ classificata l’Asd Ruzzola Rigali/Nocera (Pg) con Dario Amici, Roberto Stazi e Giovanni Sabatini (Pg), 3^ l’Asd F.A.S.P. (Pg) con Renato Chiocci, Denis Zholobov ed Alessio Fischi (Pg). Al 4^ posto la Polisportiva Marischio (Pg) con Alberto Cingolani, Cesidio Poeta e Francesco Petrini (Pg), 5^ classificata l’Asd Castiglioni (An) con Roberto Capitanelli, Massimo Testaguzza e Claudio Bomprezzi (An).