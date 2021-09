Sette medici no vax verso la sospensione dall’Ordine: 6 in provincia di Perugia e 1 Terni

Ben sette medici umbri saranno sospesi dall’Ordine, la decisione sarà ufficializzata al prossimo Consiglio dell’Ordine. La ragione sta nella mancanza di vaccinazione, in sintesi si tratta di sanitari no vax. Sono dipendenti delle Asl e degli Ospedali dell’Umbria. A quel punto i sette medici non potranno esercitare la professione sia nelle strutture pubbliche ma anche nel privato. Del resto, nei giorni scorsi lo stesso Ministero della Salute, riferendosi ad una vicenda della Regione Piemonte, aveva ribadito che i medici “No vax vanno sospesi in toto”, quindi anche dall’ordine. Lo stesso presidente della Federazione nazionale dell’ordine dei medici (Fnomeceo), Filippo Anelli, aveva sollevato la questione ricordando, tra l’altro, che la Commissione chiamata a esaminare i ricorsi e decidere sulla radiazione proposta dall’ordine dei Medici competente ” è scaduta nel 2020″. Si tratta della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, un organo di giurisdizione speciale istituito presso il Ministero della Salute, i cui componenti, medici e magistrati, vengono scelti dallo stesso Ministero della Salute e dal Ministero della Giustizia e poi nominati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Ed è qui il problema: essendo scaduta la Commissione, i procedimenti restano sospesi in una sorta di limbo. Ad oggi sono circa 1.500 i medici non vaccinati anche se negli ultimi giorni un buon 30% di questi avrebbe già prenotato la vaccinazione. L’obbligo di vaccinarsi contro il Covid per i camici bianchi risale ad aprile , quando è entrato in vigore il Dl 44/2021. Per chi non si adegua, la legge prevede la sospensione dall’Albo e dalla professione sanitaria e dall’attività lavorativa sino ad avvenuta vaccinazione e comunque sino al 31 dicembre 2021. La sospensione scatta in automatico a chiusura degli accertamenti. Diverso è il caso della radiazione, chiesta dall’Ordine nei limitati casi di medici che fanno propaganda no vax.