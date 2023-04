Swim the Garda: il perugino Marco Fratini annuncia una nuova incredibile impresa

Questa mattina nella prestigiosa Sala dei Trofei del Circolo Canottieri Garda a Salò è stata ufficialmente presentata Swim the Garda, impresa sportiva con un fine benefico che ha letteralmente dell’incredibile. Il medico e nuotatore perugino Marco Fratini tenterà di compiere l’intero giro del Lago di Garda a nuoto, senza fare pause. Ben 147 km in acque libere, una distanza considerevole complicata da due notti in cui il coraggioso sportivo nuoterà nell’oscurità. Ma soprattutto le tante insidie del Lago, primo in Italia non solo per grandezza ma soprattutto per la sua imprevedibilità: «È qualcosa di sorprendente anche solo aver pensato un’impresa simile – ha commentato Stefano Arcobelli, da oltre trenta anni firma del nuoto per la Gazzetta dello Sport per cui ha seguito come inviato undici Olimpiadi – e credo che possa rappresentare uno stimolo per molti, sportivi e non».

Fratini si tufferà alle 6.00 di venerdì 8 settembre 2023 dal molo del porto di Salò in direzione Sanfelice, raggiungendo Desenzano intorno all’ora di pranzo e percorrendo il tratto Sirmione-Peschiera-Lazise entro la mezzanotte. Quindi in notturna proseguirà verso Bardolino prima e Garda poi, toccando nella giornata di sabato alcuni approdi tra cui Torri del Benaco, Branzone, Malcesine, Navene e Torbole. In serata appuntamento a Riva del Garda per poi percorrere l’ultimo tratto scendendo a sud, con l’obiettivo di raggiungere nuovamente Salò nel pomeriggio di domenica. Il medico nuoterà per circa 60 ore senza fermarsi, salvo che per piccole pause “tecniche” che gli permetteranno di alimentarsi, di sottoporsi a brevi trattamenti di fisioterapia e di poter riposare grazie a “micro-sonni” indotti con l’ipnosi. Tutto questo seguendo con attenzione la direzione del vento e delle correnti subacquee per dosare al meglio le energie: «Una cosa simile non sarebbe fattibile senza un team al mio fianco – ha sottolineato Fratini – ma la cosa speciale è che si tratta di grandi professionisti che sono diventati amici, persone che mi accompagnano in questo progetto in modo totalmente volontario perché hanno sposato lo spirito del progetto».

Dopo aver messo a segno alcune nuotate da record, come la 100 km no-stop in vasca corta nel 2020 realizzata alla Piscina Pellini di Perugia, nonché a seguito di alcuni eventi di solidarietà che hanno portato Fratini a nuotare oltre 40 ore consecutive in acque libere, nasce l’idea di questa impresa mai tentata prima: compiere il periplo del Lago di Garda senza pause, al di là di quelle tecniche considerate vitali. Le tappe saranno in media di circa 8 km l’una e toccheranno molti punti, più o meno noti, con iniziative ed eventi collaterali che saranno svelati nei dettagli nel corso dei prossimi mesi: «Mentre io sarò in acqua – ha spiegato il medico perugino – sulle sponde del lago succederanno molte cose, organizzate grazie a tante realtà locali che ci aiuteranno a far arrivare lontano il nostro messaggio».

Anche stavolta la motivazione che spinge Marco Fratini a sfidare i propri limiti è quella di poter raccogliere fondi in favore di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, amplificando un messaggio di sensibilizzazione. Il ricavato dalle sponsorizzazioni e dalle attività parallele che verranno realizzate durante l’impresa sarà devoluto all’Associazione, così come le donazioni che saranno incentivate durante tutta la comunicazione dell’evento. Saranno coinvolte molte delle delegazioni attive nelle tre regioni che si affacciano sul Lago di Garda ovvero Veneto, Piemonte e Trentino: «Con questa impresa che unisce 3 regioni – ha dichiarato Damiano Falchetti, presidente regionale AISM Lombardia – e simbolicamente 35mila persone con sclerosi multipla, al fianco di Marco possiamo eliminare le barriere fisiche ma anche quelle barriere invisibili, culturali che sono ostacoli alla piena e totale affermazione e autodeterminazione delle persone. Migliaia di persone con SM chiedono più libertà, più possibilità di scelta, più inclusione. La vita è a presa diretta, c’è una sola occasione. Questa avventura sarà vissuta anche da chi oggi, per via della malattia, può solo appoggiare con lo spirito o a distanza, la fatica per Swim The Garda».

Al di là dei tanti partner privati che hanno già aderito al progetto e lo sosterranno in vari modi, alcune importanti realtà rappresentative del settore nuoto hanno scelto di essere al fianco di Fratini. Tra queste Speedo, uno dei brand più noti in questo settore a livello mondiale che sarà sponsor tecnico di Swim the Garda. Dalla voce dello stesso Erich Weitzmann, CEO di Reusch international ovvero l’azienda proprietaria del marchio, è arrivato il messaggio di sostegno all’impresa di Marco Fratini.

Un’altra partnership preziosa per la riuscita dell’impresa è quella con la Società Canottieri Garda Salò, una delle Società sportive più antiche e prestigiose d’Italia che sarà la base logistica del team che seguirà Fratini: «Sono davvero contento che ci sia stato questo incontro tra le nostre realtà – ha sottolineato Marco Maroni, presidente della Canottieri Garda Salò – per noi è davvero un onore supportare questa impresa, che veicola grandi messaggi dal punto di vista sportivo ma anche umano e sociale».