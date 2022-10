Tiro a volo, Bacosi e Rossetti argento nel Mixed Team

La coppia formata dalla neo Campionessa del Mondo e argento alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020 Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI) e dal Campione Olimpico a Rio 2016 Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT) si mettono al collo una bellissima medaglia d’argento in una finale combattuta con la squadra inglese formata da Amber Hill e Ben Llewellin. I due tiratori scelti dal Direttore Tecnico Andrea Benelli hanno ben figurato nella fase di qualificazione chiusa al primo posto solitario con un quasi perfetto 146/150 proprio davanti alla coppia inglese che ha chiuso ad un piattello di distanza dagli Azzurri dopo un combattuto shoot-off vinto 4-1 con la squadra del Kazakhstan. Nel Gold Medal Match gli Azzurri non sono stati perfetti come nella precedente fase di qualifica, hanno lasciato troppo spazio agli avversari e hanno perso 7-3 contro il team Gran Bretagna che si è meritato il gradino più alto del podio. I due Bronze Medal Matches sono stati vinti rispettivamente dal duo in rappresentanza della Francia, Nicolas Lejeune e Lucie Anastassiou e dalla coppia mista kazaka composta da Eduard Yechshenko e Assem Orynbay. Medal matches per il bronzo sfiorati dalla coppia formata da Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM) ed Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN), alla fine ottava con 142. Domani si celebrerà l’atto conclusivo del Mondiale 2022 con la gara a squadre di Skeet e l’Italia in testa al medagliere generale con 6 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Le migliori quattro squadre si affronteranno nei confronti diretti per le medaglie, in programma a partire dalle 15.30.

RISULTATI

Skeet Mixed Team: 1ª INGHILTERRA 1 (Amber Hill-Ben Llewellin) 145/150 (+4) – 7; 2ª ITALIA 1 (Diana Bacosi-Gabriele Rossetti) 146/150 – 3; 3ª FRANCIA 1 (Lucie Anastassiou-Nicolas Lejeune) 144/150 (+2) – 7; 3ª KAZAKHSTAN 2 (Eduard Yechshenko-Assem Orynbay) 145/150 (+1) – 6; 8ª ITALIA 2 (Chiara Di Marziantonio-Elia Sdruccioli) 142/150.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerenova (RM).

Commissario Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda

PROGRAMMA GARA

Martedì 11 Ottobre Gara Team Skeet M e F

15:30 Medal Matches Team Skeet F