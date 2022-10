Ottima stagione di vela per i colori del Club Velico Castiglionese

Chiusura molto positiva al Club Velico Castiglionese. Dopo una stagione punteggiata di successi e ottimi piazzamenti, è giunto domenica 9 ottobre il primo posto di Niccolò Giomarelli al Campionato italiano RS Aero Under 18 , svoltosi al Tognazzi Village a Ostia; buona ottava, Mavie Ceccarelli. Nella stessa giornata, all’isola d’Elba, Alessandro Menghini e suo fratello Francesco, sono stati ottimi secondi al Meeting Zonale (Umbria-Toscana-La Spezia) Optimist, rispettivamente, nelle categorie Juniores e Cadetti.

Per Niccolò e il suo O’Pen Skiff è stata una estate in crescendo: 2° al Campionato Mondiale di Bordeaux, in luglio, e ancora 2° al Campionato Italiano giovanile a Salerno, in agosto. Ed ora un bellissimo primo posto.

Ma è stata tutta la stagione da incorniciare, per il CV Castiglionese. Rammentiamo il Campionato mondiale Micro Class, in luglio a Castiglione del Lago, dove i ragazzi e le ragazze del CVC hanno ottenuto un ottimo 3° posto assoluto, con Lorenzo Carloia-Luca Coppetti-Stefano Garzi (già vincitori assoluti al Campionato italiano di Venezia in giugno); altri due terzi posti rispettivamente nella categoria Cruiser, con Isabella Conciarelli-Michele Barbieri-Lisa Zucchini (a loro volta vincitori a Venezia nella categoria Cruiser) e nella categoria Vintage, con Jack Morgan-Ernesto Iannazzi (con Francesca Volpato), che gareggiavano sotto la bandiera USA, ma cresciuti velisticamente nel CVC. Ed ancora, il titolo di miglior timoniere donna per Isabella Conciarelli.

Altri bambini/e e ragazzi/e stanno crescendo nella Scuola di Vela del CVC: ora vediamo come si piazzeranno alla fine di ottobre, nella Zucchero a Vela per Optmist, Laser, O’Pen Skiff, regata tradizionale con 80-100 partecipanti, che chiude la stagione.