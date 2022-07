Tutto pronto per la festa dei 20 anni di attività della Sir Volley! La “Casina Rossa”, splendida location alle porte di Perugia, è pronta ad accogliere domani sera a partire dalle ore 20:00 un evento speciale, una ricorrenza molto significativa per la società bianconera.

Tanta gente, tanti ospiti, tanti tifosi, tante sorprese assolutamente gradite ed il piacere di ripercorrere il percorso compiuto in questi 20 anni dal presidente Sirci e dai dirigenti storici della società, ancora oggi presenti, che nel 2002 decisero di entrare nel mondo della pallavolo dando vita ad una scalata incredibile dalla serie C fino al vertice del volley mondiale. In mezzo il passaggio da Bastia Umbra a Perugia, quattro promozioni, sette trofei, tantissimi giocatori a vestire la maglia bianconera e soprattutto tantissime emozioni che solo lo sport sa offrire.

Si racconterà tutto questo domani sera alla “Casina Rossa”, anno dopo anno, nel classico stile festoso Sir. Approfittando dell’occasione per sorridere, per ritrovare vecchi amici, per brindare e per dare importanza al vero valore della pallavolo, condividere tutti insieme una passione comune.

PERUGIA IN PRIMA FASCIA NEL SORTEGGIO DEI GIRONI DI CHAMPIONS

Definite dalla Cev le direttive del sorteggio della fase a gironi della prossima Champions League. Nello specifico la massima federazione a livello continentale ha diramato le modalità del sorteggio della fase a gironi della manifestazione in programma il 16 settembre, definendo le cinque componenti di ognuna delle quattro urne dalle quali usciranno le cinque Pool di quattro squadre ciascuna. Suddivisione effettuata sulla base di quattro fasce create in base al ranking Cev con i Block Devils che, essendo una delle cinque teste di serie, sono stati inseriti in prima fascia.

In prima fascia e quindi teste di serie ci sono Cucine Lube Civitanova e Sir Sicoma Monini Perugia (Italia), Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle e Jastrzebski Wegiel (Polonia), Berlin Recycling Volleys (Germania).

In seconda fascia sono presenti Trentino Itas (Italia), Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonia), VfB Friedrichshafen e Swd Powervolleys Düren (Germania), Knack Roeselare (Belgio).

In terza fascia troviamo Decospan Vt Menen (Belgio), Ziraat Bank Ankara e Halkbank Ankara (Turchia), Montpellier Volley Uc e Tours Vb (Francia).

In quarta fascia figurano Ach Volley Ljubljana (Slovenia), Cez Karlovarko (Repubblica Ceca), Vojvodina Ns Seme Novi Sad (Serbia) e le due formazioni che risulteranno vincitrici dei turni preliminari.