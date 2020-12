Covid Umbria: 145 nuovi casi, 9 decessi e 212 guariti. Ricoveri in discesa

PERUGIA – Sono 145 i nuovi casi registrati in Umbria nell’ultimo giorno, 9 i decessi e 212 i guariti: sono questi i dati riportati dal sito della Regione. Continua la discesa anche dei ricoverati Covid negli ospedali che oggi sono 339, 11 in meno di ieri, 45, meno quattro, in terapia intensiva.

Come detto, i casi registrati nell’ultimo giorno sono stati 145, 26.190 dall’inizio della pandemia, e 212 in guariti, 20,856, con altri nove morti, 526. Con 76 attualmente positivi in meno, 4.808. Analizzati 2.203 tamponi, 456.106, con un tasso di positività del 5,58 per cento.

I NUOVI CASI – Sono 35 i Comuni umbri interessati ai 145 nuovi casi. Si tratta di Perugia (19), Terni (35), Amelia (3), Arrone (2), Assisi (4), Baschi (1), Bastia Umbra (1), Bevagna (3), Cannara (1), Castel Ritaldi (2), Castel Viscardo (1), Castiglione del Lago (2), Città della Pieve (1), Città di Castello (9), Corciano (5), Ferentillo (1), Foligno (7), Giove (2), Gualdo Tadino (7), Magione (3), Marsciano (2), Montecchio (1), Montefalco (2), Montefranco (1), Narni (3), Orvieto (2), Passignano sul Trasimeno (1), San Gemini (3), Sigillo (1), Spello (3), Spoleto (6), Stroncone (1), Todi (3), Torgiano (1) e Umbertide (3).