Cure efficaci e meno ricoveri, sanità umbra ancora sul podio

PERUGIA – La sanità umbra raggiunge un altro traguardo. A dirlo è la la classifica dell’Icp, il Rapporto annuale del Ministero della Salute. La graduatoria segnala l’Umbria come una delle regioni italiane migliori insieme a Toscana, Abruzzo ed Emilia Romagna. Quindi meno ricoveri e cure più efficienti, come spiega il Corriere dell’Umbria in edicola.

Si misura il apporto tra la degenza media standardizzata e quella media ospedaliera. In questo senso l’Umbria avrebbe un ottimo risultato. Così come nell’altro indice, che parla di una degenza più breve dello standard. Risposte in tempi più rapidi della media nazionale dunque. Si parla di una degenza media ospedaliera di 6,8 giorni (fa meglio solo la Toscana). Umbria sul podio anche per i giorni di lungodegenza