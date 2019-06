Falini premiato dal presidente Mattarella: riconoscimento allo scienziato perugino dell’Accademia dei Lincei per la ricerca in campo ematologico

PERUGIA – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha premiato al Quirinale Brunangelo Falini, professore ordinario di Ematologia dell’ Università di Perugia e direttore della struttura complessa di Ematologia con Trapianto di Midollo Osseo dell’ Ospedale Santa Maria della Misericordia. Una nota dell’ospedale informa che al Prof. Falini è stato assegnato il ” Premio Presidente della Repubblica” dell’ Accademia Nazionale dei Lincei per l’anno 2017. Nel corso della cerimonia, che si è svolta mercoledì 5 giugno, sono stati consegnati anche i “Premi Presidente della Repubblica “ dell’ Accademia Nazionale dei Lincei per l’ anno 2016 alla Prof.ssa Lilia Costabile per i suoi studi di economia, dell’ Accademia di Santa Cecilia per il 2016 al maestro Ennio Morricone e per il 2017 al maestro Antonio Pappano, e dell’ Accademia Nazionale di San Luca per il 2016 al maestro Giovanni Anselmo e per il 2017 a Renato Rizzi.

La consegna in contemporanea dei “Premi Presidente della Repubblica” delle tre Accademie Italiane sta a significare, come ha voluto sottolineare il Prof. Giorgio Parisi, Presidente dell’ Accademia Nazionale dei Lincei “l’unità della cultura, senza distinzione tra arte e scienza”. Nella presentazione del premio, il Prof. Parisi ha inoltre sottolineato ” i contributi essenziali di Brunangelo Falini alla caratterizzazione molecolare dei linfomi, delle leucemie acute mieloidi e di quella a cellule capellute e alla ricadute cliniche di queste conoscenze, sia sul fronte diagnostico che terapeutico”. Parisi ha inoltre riconosciuto al Prof. Falini il merito di aver costruito un gruppo di giovani ricercatori considerato all’ avanguardia nel campo della ricerca biomedica in ematologia. Sui riconoscimenti attribuiti allo scienziato perugino, che domenica 2 giugno era stato insignito dal prefetto di Perugia del titolo di Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica, è intervenuto anche il commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera Antonio Onnis : “Al mio plauso, desidero aggiungere quello di tutto il

personale dell’ospedale per la straordinaria attività di ricerca e assistenza assicurata dal prof Falini che da lustro al nostro nosocomio in tutto il mondo”.