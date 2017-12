PERUGIA – Giornata critica quella di giovedì 28 dicembre per l’Umbria, dal punto di vista metereologico. Perugiameteo mette in guardia dalla pioggia per la Valnerina. Da mercoledì 27 infatti sono in corso ingenti piogge che interessano l’alto bacino idrografico del Corno – Nera e considerando che le stesse zone erano stati dieci giorni fa interessate da copiose precipitazioni con conseguenti fenomeni alluvionali, c’è da attendersi per le prossime ore sul basso corso del fiume Corno e il medio tratto del fiume Nera fenomeni locali di esondazione. Per il resto della regione non ci sono rischi particolari.

Tuttavia c’è da segnalare per la mattinata di domani 28 dicembre e per gran parte della giornata probabili nevicate anche a quote collinari su molte località della regione sopra i 500-600 metri ed in particolare disagi potrebbero verificarsi su tutti i valichi appenninici con le Marche Colfiorito e Alta Valnerina.