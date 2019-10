Regionali, cena Fico – Bianconi

PERUGIA – Di Maio e Fico. Lo stato maggiore dei 5 Stelle in Umbria per le elezioni. Ieri anche Roberto Fico è sceso in campo con una cena insieme al candidato Vincenzo Bianconi. “Una persona davvero speciale, aperta al dialogo e all’ascolto – dice Bianconi – È stata l’occasione per ringraziare la comunità del MoVimento 5 Stelleper essersi messa in discussione e di averlo fatto per il bene dell’#Umbria. Li ringrazio per aver rafforzato, con un grande contributo di competenza e serietà, questa nostra visione comune in cui sono parte integrante la democrazia partecipata, il mettere i cittadini al centro, la scelta degli assessori fuori da logiche politiche, la tutela dell’ambiente e i beni comuni, il no agli inceneritori, l’acqua come bene comune, l’economia circolare e tanto tanto altro”.

“Il coraggio di mettersi in discussione – prosegue Bianconi – in questo momento talmente particolare, in questa strana congiuntura astrale nata da tante cose, sia positive che negative, offre un’opportunità grandissima a questa regione che forse non si ripresenterà

mai più. Questa esperienza nasce da un atto di coraggio di tante persone che assume un valore assoluto. DObbiamo impegnarci al massimo perché tutto questo venga percepito dalla gente. Io ci credo e impegnerò tutto me stesso fino all’ultimo giorno utile, perché sono convinto che se noi umbri andremo a votare con la testa potremo vincerle queste elezioni, se invece andremo a votare con la pancia… beh avremo un bel mal di pancia per i prossimi 5 anni! Questo va ricordato perché questa è una sfida troppo importante!”.