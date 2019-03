Stefano Bandecchi amministratore unico della Ternana

“Con questo ruolo – si legge nel comunicato – ha iniziato la pratica per cambiare lo statuto della società, azione volta a istituire ufficialmente la figura del vice presidente, che come già annunciato, sarà affidata a Paolo Tagliavento. Inizia ufficialmente l’era Bandecchi”.

Viene così confermata la decisione dello stesso Bandecchi, emersa negli ultimi giorni, di non vendere più la Ternana.