Super intervento all’ospedale di Foligno: ricostruito completamente naso a uomo azzannato da cane

FOLIGNO – E’ perfettamente riuscito, all’ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno, il delicato intervento di ricostruzione del naso ad un paziente 74 enne aggredito ieri da un cane che ha provocato l’asportazione dell’organo, comprese le narici.

L’intervento immediato e coordinato dei sanitari del 118 e del Pronto Soccorso dell’Azienda Usl Umbria, insieme all’ottima organizzazione dei servizi ospedalieri del presidio folignate, hanno permesso di agire con estrema efficacia stabilizzando in breve tempo il paziente e permettendone il rapido trasferimento in sala operatoria.

Sono servite oltre tre ore di intervento, eseguito dal chirurgo plastico dr. Marino Cordellini, direttore della chirurgia ricostruttiva della Usl Umbria 1, in stretta collaborazione con gli staff di Anestesia e Rianimazione, Chirurgia Ricostruttiva e Otorino del “San Giovanni Battista”, per permettere l’intera ricostruzione dello scheletro cartilagineo e delle narici, un’operazione chirurgica estremamente complessa che ha restituito al 74 enne la piena funzionalità del naso ed il suo recupero morfologico.

L’intervento, come detto, è perfettamente riuscito grazie alla elevata professionalità dei sanitari del presidio ospedaliero di Foligno insieme all’efficace modello organizzativo adottato dalla Direzione Aziendale dell’Azienda Usl Umbria 2 che ha permesso, attraverso una convenzione con la Usl Umbria 1, di costituire una valida rete di intervento nei casi di gravi traumi al volto, ustioni ed incidenti stradali.