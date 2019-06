Terni, L’assemblea dei soci del Sii approva il consuntivo 2018: Oltre 2 milioni e mezzo di utile

TERNI – L’assemblea dei soci del Servizio Idrico integrato ha approvato stamattina all’unanimità, con un voto di astensione, il consuntivo di bilancio 2018. Presenti 15 soci fra Comuni, Umbria 2, Asm e Aman in rappresentanza dell’82 per cento delle quote. La manovra registra un utile di 2 milioni e mezzo di euro, circa 1 milione e 900mila euro in più rispetto all’anno scorso, e un margine operativo lordo incrementato del 18,6 per cento (16 milioni e 800mila euro).

Ad illustrare i dati, alla sala riunioni di Molino Silla, sono stati il presidente del Servizio Idrico, Stefano Puliti, e l’amministratrice delegata, Tiziana Buonfiglio, che hanno sottolineato come l’utile di bilancio verrà interamente utilizzato a rafforzamento della struttura patrimoniale della società. “E’ un bilancio sano e in equilibrio – hanno dichiarato presidente e amministratrice delegata – resta da ristabilire l’equilibrio finanziario”.

Sempre Puliti e Buonfiglio hanno poi rimarcato anche alcuni aspetti importanti. Tra questi la crescita del numero delle utenze arrivate a 121.527, stabili negli ultimi anni dopo stagioni di diminuzioni delle stesse, e la qualità del servizio offerto ai cittadini. “Il Front Office – hanno detto – è cresciuto sensibilmente sotto il profilo qualitativo, sia in termini di erogazione di servizi che in grado di apprezzamento da parte dell’utenza”.

Gli investimenti hanno sfiorato i 16 milioni di euro, 9 soltanto per il nuovo acquedotto Scheggino-Pentima, mentre il progetto di ricerca perdite occulte ha permesso di realizzare un avanzato sistema di controllo da remoto che si giova di ben 170 punti di verifica su tutto il territorio d’ambito.