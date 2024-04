Trovata a Perugia eroina tagliata con Fentanyl: principale causa di morte

L’allarme è serio e preoccupante. L’unità di Strada della cooperativa Borgorete, un servizio del Serd della Usl Umbria 1, ha segnalato la presenza a Perugia di Fentanyl , un potentissimo oppiade diventato la principale causa di morte negli Stati Uniti. L’allarme è scattato dopo che una persona conosciuta dal servizio ha consegnato una dose sospetta. La dose è stata poi inviata al laboratorio di Medicina legale. Gli esami hanno confermato la presenza del Fentanyl nella misura del 5 per cento, in un mix di sostanze composte da eroina(50%) e diazepam (15%). È la prima volta che a Perugia viene trovato Fentanyl che è un oppiode sintetico che appartiene alla stessa famiglia della morfina e dell’eroina, ma è molto più potente: 100 volte più potente della morfina e 50 volte più dell’eroina. Negli Stati uniti è la principale causa di decessi per overdose.