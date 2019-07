Umbria, Anas: lavori sul raccordo Perugia – Bettolle a Magione

PERUGIA – Proseguono gli interventi di ripristino localizzato del piano viabile sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle.

Per consentire i lavori, da lunedì 22 a venerdì 26 luglio sarà istituito lo scambio di carreggiata in prossimità dello svincolo di Magione. Il transito sarà sempre consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata libera, mentre nella prima fase, da lunedì 22 a mercoledì 24 luglio sarà temporaneamente chiusa la rampa di ingresso dello svincolo di Magione in direzione Firenze.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.