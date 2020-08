Campello sul Clitunno, ladri alla pista ciclabile : i Carabinieri arrestano tre persone.

Un residente nota un’auto con tre uomini aggirarsi nel parcheggio accanto alla pista ciclabile Spoleto-Assisi. Si insospettisce , quelle persone non sono del posto e il loro atteggiamento è assai strano. Decide di segnalare la cosa ai Carabinieri di Campello sul Clitunno che riescono prima ad intercettare l’auto sospetta e successivamente organizzano un ‘ appostamento. Scelta risultata decisiva : i tre consumano in pochi minuti due furti in due auto parcheggiate , all’interno delle quali portano via i portafogli che i proprietari avevano nascosto sotto il sedile. Mentre stavano a risalire nella loro autovettura sono stati bloccati dai Carabinieri che dopo averli perquisiti hanno recuperati i portafogli rubati, mille euro in contanti e le carte di credito delle vittime. Si tratta di tre uomini, due residenti in Veneto e nel Lazio, il terzo residente a Foligno. Uno dei tre aveva precedenti simili e per questo è stato arrestato e disposto la detenzione domiciliare, gli altri due hanno l’obbligo di firma .