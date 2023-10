Acea Rugby Perugia va ko anche a Viterbo

Terza sconfitta consecutiva per l’Acea Rugby Perugia. La squadra di coach Fabiani ha rimediato in quel di Viterbo un pesante ko (40-5) contro i Lions Alto Lazio. Una gara a senso unico, che Perugia è riuscita a ben interpretare solo nei primi venti minuti. “Peccato – dichiara a fine gara il tecnico biancorosso Fabiani – perché eravamo partiti bene, mettendo in pratica quello che avevamo preparato in settimana. Poi il primo errore ci è costato il vantaggio avversario e da lì abbiamo perso il controllo mentale della partita”. Il primo tempo si è concluso 24-5 con Bevagna ammonito e qualche altra ingenuità di troppo nelle fasi di gioco. “Siamo mancato molto nelle mischie e nella capacità di contenere i loro attacchi. Siamo una squadra giovane – continua Fabiani – ed è chiaro che in questa fase paghiamo a caro prezzo il confronto con avversari più esperti e maggiormente abituati a stare insieme. Noi, ad oggi, non riusciamo a reagire alle difficoltà. Obiettivi? Dopo un avvio così è meglio vivere alla giornata e se proprio dobbiamo darci un obiettivo, pensiamo a salvarci”. Nel secondo tempo il divario tra Alto Lazio e Perugia si è fatto ancora più importante, non solo sul parziale (20-0) ma anche in virtù dell’espulsione di D’Alba. Prossimo impegno per l’Acea Rugby Perugia la sfida casalinga di domenica 29 ottobre contro Benevento (ore 14.30).