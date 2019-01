Alessio Foconi sul podio anche in Giappone: medaglia di bronzo con Garozzo

Dopo la vittoria di Parigi, Alessio Foconi sale nuovamente sul podio nella gara di Coppa del Mondo a Tokyo, in Giappone. Al suo fianco stavolta trova Daniele Garozzo a completare un podio che vede tutti i primi quattro atleti del ranking mondiale. Alessio, sconfitto in semifinale dallo statunitense Race Imboden che poi a sua volta verrà battuto dal britannico Richard Kruse, aveva esordito vincendo per 15-8 l’assalto contro il cinese Qiang Lumin, dando poi continuità con il successo contro l’altro portacolori della Corea del Sud, Son Young Ki per 15-8 e, nel turno dei 16, avendo la meglio nel derby azzurro contro Guillaume Bianchi, anche in questo caso, col punteggio di 15-8. Ai quarti di finale il campione del Mondo in carica e testa di serie numero 1 del tabellone, aveva superato il sudcoreano Heo Jun per 15-7. Nella notte italiana sarà di scena la gara a squadre che concluderà la tre-giorni nel Paese del Sol Levante. A salire in pedana per l’Italia sarà il quartetto campione del Mondo composto da Giorgio Avola, Daniele Garozzo, Alessio Foconi ed Andrea Cassarà. In Francia invece si conclude al primo turno del tabellone principale la gara di Coppa del Mondo di Elisa Vardaro sulle pedane di Saint Maur. L’atleta del Circolo Scherma Terni che gareggia per il gruppo sportivo Aeronautica Militare aveva superato brillantemente la fase a gironi con 5 vittorie e 1 sola sconfitta prima di cedere alla cinese Fu Yiting 15-7. Fine settimana internazionale per i giovani del Circolo Scherma Terni con il Maestro Daniele Anile ed Eleonora Sbarzella ad Helsinky per la prova di circuito europeo Under 14 mentre a Busto Arsizio per la prova di campionato europeo Under 23 con il Maestro Alessandro Bartoli ci sono Ludovico Cherubini, Silvia Isidori, Barbara Capoccia, Valentina Lattanzi, Valentina Grauso, Bartoli Chiara Caterina, Giulia Fabrizi e Anna Bececco. Circolo Scherma Terni che resta impegnato nel progetto Scherma On promosso dalla Fondazione Vodafone e dedicato alla diffusione della scherma presso le persone con disabilità. Dopo l’evento organizzato a Terni, il Maestro Alessandro Picchi è volato in Sicilia per il campionato internazionale riservato ai non vedenti.