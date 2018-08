Calcio a 5, il presidente Gaggia presenta i nuovi arrivi e lo staff della Gatdch 2000

PERUGIA – Sta scaldando i motori in vista del campionato di serie B di calcio a 5, la Gadtch Perugia 2000, che per la seconda stagione consecutiva disputerà il girone D di serie B e inizierà la preparazione il 3 settembre al Don Bosco. Un girone che prevede il derby con la forte Vis Gubbio, ma intanto la squadra del presidente Gabriele Gaggia inizia a scoprire le carte: “Partiremo, come già annunciato da un nuovo allenatore – commenta il presidente perugino – che sarà Emanuele Cistellini, con lui abbiamo ampliato anche il nostro staff tecnico con Giacomo Cistellini e Francesco Battistoni, verrà a darci una mano anche Nicholas Silvestri, ragazzo conosciutissimo in Umbria per i suoi trascorsi vincenti da giocatore, e in America dove ha collezionato delle ottime esperienze come allenatore di calcio a 5, ci sarà anche il riconfermatissimo Roberto Pelliccia come preparatore dei portieri”.

Non solo staff tecnico…

“Quest’anno per la prima volta in assoluto avremo anche un dirigente addetto agli arbitri e sarà l’ex arbitro Enrico Bianchi, che curerà tutti i dettagli con i suoi ex colleghi”.

Infine i nuovi acquisti…

“Sono lieto di ufficializzare l’arrivo di giocatori di grande esperienza come, Simone Rosi, Hicham Moutaouakil, Luca Traversini tutti con un grande passato nelle categorie nazionali, e poi i giovani Damiano Baldelli e Mattia Angeletti, oltre ai nuovi portieri Daniele Indomenico e Andrea Rimini”.

Oltre ovviamente all’ossatura storica…

“Ovviamente il nostro zoccolo duro, che parte dal capitano Mirco Fiorucci è confermatissimo e ovviamente imprescindibile, e anzi voglio cogliere l’occasione per salutare chi ha cambiato strada a partire da mister Marco Veschini, artefice della nostra promozione in B, con il quale rimarrà sempre un rapporto speciale, passando per il suo staff e in particolare Manuele Tomassetti. Voglio poi ringraziare i ragazzi che se ne sono andati a partire da Riccardo Caloni, cresciuto con noi sin dai tempi della juniores, e poi Filippo Mignini e Oubarkim Blako”.

Un occhio poi al campionato…

“Non sarà un torneo facile, in cui tutte le squadre si sono rinforzate, sia le neo promosse, sia quelle già affrontate, avremo la novità di Abruzzo e Molise, ma soprattutto un derby con la Vis Gubbio che ridà importanza tutto il movimento futsalistico regionale”.

Intanto il primo impegno stagionale è fissato per il 22 settembre, quando al PalaPellini di Perugia arriverà la Roma calcio a 5, per una sfida dal sapore di tempi andati.

Campionato girone D: Gadtch-Corinaldo; Cus Molise-Gadtch; Faventia-Gadtch; Gadtch-Chieti; Lucrezia-Gadtch; Gadtch-Chaminade; EtaBeta-Gadtch; Gadtch-Cus Ancona; Real Dem-Gadtch; Gadtch-Futsal Ask; Vis Gubbio-Gadtch