Calcio femminile, la tifernate Grilli è il nuovo tecnico dell’Under 17 azzurra

Dopo una lunga gavetta arriva finalmente la gratificazione tanto attesa. Nazzarena Grilli, 59 enne tifernate, è il nuovo tecnico della nazionale under 17 femminile. Il premio dopo una vita spesa al servizio delle selezioni azzurre arriva dunque con un incarico di grande prestigio, che sicuramente ricoprirà con la massima passione e professionalità.

Per la Grilli una lunga esperienza nel calcio femminile, con la Lazio sia da giocatrice (con tanti trionfi annessi), poi in panchina con la nazionale di Trinidad e Tobago in qualità di vice di Carolina Morace. Ora il meritato riconoscimento al grande lavoro svolto fino a questo momento con un’esperienza da capo allenatore in una selezione prestigiosa come appunto quella dell’under 17.