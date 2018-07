Ciclismo, GS Lu Ciclone nella top 10 con esordienti e allieve al Memorial Amos Tarquini

GS Lu Ciclone ancora in bella evidenza nella domenica caratterizzata dalla trasferta in Toscana a La Serra, in provincia di Arezzo, per disputare il Memorial Amos Tarquini con ottimi risultati sia per il comparto esordienti che quello allieve.

Ottavo posto tra le esordienti secondo anno per Giulia Sorrentino, undicesima assoluta e ottava del primo anno Sofia Condello nella conclusione in volata, un po’ di amarezza per Emma Nullo e Chiara Bellucci fuori dai giochi per una caduta nelle fasi iniziali di corsa.

Vicinissima al podio Letizia Brufani quarta nella gara donne allieve con la compagna di squadra Martina Severi in nona posizione.

Ancora una trasferta dove le ragazze non hanno fatto mancare tutto il loro impegno in attesa di proiettarsi verso il campionato italiano giovanile su pista in Piemonte al velodromo di San Francesco al Campo dal 30 luglio al 2 agosto, evento per il quale prenderanno parte con la rappresentative regionale FCI Umbria l’esordiente Rebecca Bacchettini, le allieve Letizia Brufani e Martina Severi.