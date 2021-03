Il team perugino Beta Entrophy Junior Team si difende nella tappa siciliana

In un weekend caldo e assolato nella splendida Sicilia si è svolta la terza tappa degli Assoluti d’Italia di Enduro.

È stato nuovamente l’australiano Will Ruprecht a dettare legge a Custonaci con un dominio iniziato sabato mattina e protrattosi fino all’ultima speciale di domenica 28 marzo. Su tre speciali veramente toste e degne del vero enduro si sono affrontati i 168 piloti che hanno affrontato con grinta l’estrema, la prova speciale DI enduro test molto tecnica e impegnativa ed un cross test suggestivo, posizionato vicino al mare.

Il Team Beta Factory Enduro si è trasferito in Sicilia con un solo pilota, Brad Freeman, mentre Steve Holcombe è tornato in Inghilterra per curare la mano infortunatasi in occasione della prima prova degli Assoluti a Passirano a inizio marzo.

Gli umbri capitanati dal team Manager Nicolò Mori della Beta Entrophy Junior Team, si sono difesi bene sfiorando il podio in diverse occasioni. Pau Tomas 12° nella categoria Stranieri, 4° Filippo Grimani nella classe 450 e Lorenzo Giuliani 4° nella categoria Youth sfiorando di pochi decimi il podio. Brutta caduta per Jacopo Traini costretto al ritiro nella seconda giornata.

“Gara bellissima – ha dichiarato il Team Manager Mori – i ragazzi sono andati bene, abbiamo avuto un pò di sfortuna per Filippo Grimani e Jacopo Traini mentre Lorenzo Giuliani partito ultimo per un problema al freno ha recuperato alla grande sfiorando il podio. Sono felice per la vittoria di Andrea Conigliano che vince la coppa FMI dedicata ai giovani che si approcciano al mondo dell’enduro mentre Luca Piersigilli, nella categoria 50, arrivato quarto sabato si è dovuto ritirare per un problema tecnico domenica.”

Prossimo appuntamento a Piediluco in provincia di Terni sabato 24 e domenica 25 aprile dove si correrà il quarto e quinto round degli Assoluti d’Italia di Enduro.