La Ternana perde 2-1 ad Avellino e chiude l’anno senza vittorie esterne

SECONDO TEMPO – Niente da fare per la Ternana, che chiude il 2017 senza vittorie esterne, vince 2-1 l’Avellino, con Bidaoui che al 9′ realizza il gol vincente con una deviazione precisa sottomisura. Plizzari è bravo ad evitare il tracollo in un paio di occasioni e la sveglia di Albadoro in pieno recupero arriva troppo tardi. Ora le speranze di salvezza per le Fere sono affidate al mercato.

PRIMO TEMPO – Non si mettono bene le cose per la Ternana, che va al riposo in svantaggio per 1-0. Ha sbloccato il risultato Asencio al 24′, che concretizza un assist invitante di Bidaoui. Una prima frazione sotto tono per le Fere, che non sono mai riuscite ad arrivare al tiro in maniera convincente. A coronamento della partita difficile l’ammonizione a Paolucci, che costerà al cantrocampista la squalifica in quanto diffidato. Serve la scossa e si spera arrivi nella ripresa.

AVELLINO (4-4-1-1): Radu; Ngawa, Marchizza, Migliorini, Rizzato; Molina, D’Angelo, Di Tacchio, Bidaoui; Asencio; Ardemagni. (Iuliano, Lezzerini, Pecorini, Moretti, Kresic, Camara, Castaldo, Gavazzi, Paghera). All. Novellino.

TERNANA (4-3-1-2): Plizzari; Ferretti, Marino, Valjent, Favalli; Varone, Paolucci, Angiulli; Tremolada; Albadoro, Montalto. (Bleve, Sala, Vitiello, Signorini, Zanon, Bordin, Bombagi, Capitani, Candellone, Taurino, Tiscione, Finotto). All.: Pochesci.

ARBITRO: Fabio Piscopo di Imperia (Capaldo-Colella, IV Baroni)

Alla ricerca della continuità. Sandro Pochesci ha definito il match del Partenio come fondamentale in tal senso. La Ternana si reca in Campania con un unico obbiettivo, vale a dire quello di ottenere quella vittoria che potrebbe consentirla di concludere il girone di andata in piena zona salvezza. Compito non facile, visto che l’Avellino ha un solo punto in più delle Fere ed è anch’esso alla ricerca di un risultato importante per scacciare qualsiasi vento di crisi. Inoltre il tecnico dovrà fare a meno dello squalificato Carretta e forse anche Defendi, convocato anche se non al meglio. Regolarmente in campo invece Plizzari e Valjent, che saranno entrambi titolari.