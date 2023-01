Reggina-Ternana 2-1, le Fere si fanno rimontare dopo il gol di Pettinari

Un ko che fa male quello subito oggi dalla Ternana al “Granillo” di Reggio Calabria. Perde 2-1 con la Reggina nella gara valida per il 21° turno di serie B. A pensare che i rossoverdi di Aurelio Andreazzoli sono passati in vantaggio con Stefano Pettinari al 29′ del primo tempo ma non hanno fatto i conti con la verve di Fabbian che segna una doppietta e regala la vittoria ai calabresi. Alla fine della partita mister Andreazzoli si presenta in sala stampa con uno stato d’animo pieno di amarezza. ” Abbiamo perso un’occasione – ha detto il mister rossoverde – al cospetto di una formazione che ha calciatori importanti, abbiamo disputato la gara che volevamo fare. La Reggina ha avuto modo di fare molto bene in occasioni di errori molto marchiani da parte nostra. Non abbiamo fatto quello che avremmo voluto fare, è vero anche che avevamo una serie di assenze che alla fine ci hanno tolto qualità. Abbiamo anche avuto la palla del raddoppio , peraltro davanti al portiere, ci succede spesso questa cosa, è ormai una sorta di refrain”

REGGINA – TERNANA: 2-1 MARCATORI: al 29′ Stefano Pettinari (T), al 36′ Giovanni Fabbian (R), al 78′ Giovanni Fabbian (R)