Sir Safety Perugia, under 15 in parenza per la finale nazionale

Un’altra settimana piena di impegni per il settore giovanile della Sir Safety Perugia.

Hanno in realtà aperto le danze ieri pomeriggio i ragazzi dell’under 13 con una finale regionale, disputata a Terni, tutta in famiglia con la Sir Safety System Perugia dei tecnici Bonifaci-Bulletta che ha avuto la meglio 2-0 con i parziali di 25-16 e 25-23 sulla Sir Safety Mericat Perugia dei tecnici Bregliozzi-Di Francesco conquistando il titolo regionale.

Questa la rosa dei nuovi campioni regionali della Sir Safety System Perugia: Lalleroni, Perticoni, Bianchi, Sirci, Conversini, Pellegrini, Fossa, Mancinelli, Trippetta, Colli, Fabbri, Rossi. All: Bonifazi-Bulletta.

Questo invece il gruppo della Sir Safety Mericat Perugia secondo classificato: Canalicchio, Rizzuto, Covarelli, Cassieri, Pecetti, Borgnini, Bertoia, Alunno Violini, Ricci, Grbic, Tedeschi, Pennetta. All: Bregliozzi-Di Francesco.

È in partenza invece oggi la formazione under 15 della Sir Safety Perugia. Destinazione Campobasso per i giovani Block Devils campioni regionali che difenderanno i colori dell’Umbria nelle finali nazionali di categoria al via da domani. Perugia è inserita nel girone B della fase preliminare e scenderà in campo domani alle ore 9:00 contro la Sieco Impavida Ortona, domani pomeriggio alle ore 15:30 la Pallavolo Padova e mercoledì mattina alle ore 9:00 contro la Pallavolo Isernia. La prima classificata del girone accederà alla seconda fase delle migliori sedici.

Di seguito la formazione under 15 in campo nelle finali nazionali: Fiori, Salucci, Chiacchio, Conversini, Petrini, Morettoni, Lalleroni, Pitton, Ambrogi, Bazzucca, Bianchi, Conversini, Sirci, Perticoni. All.: Bonifazi-Bulletta.

Sempre in settimana, da giovedì 9 a sabato 11 giugno, scatta infine la fase finale della Junior League, competizione riservata alle selezioni under 20 delle società appartenenti alla Lega Pallavolo Serie A. Presente anche la compagine bianconera con i Block Devils inseriti nel girone A ed in campo giovedì 9 giugno alle ore 9 contro il Vigilar Fano, a seguire nel pomeriggio alle ore 17:00 contro l’Itas Trentino e poi venerdì 10 giugno alle ore 9:30 contro la Cucine Lube Civitanova.

Questa la rosa dell’under 20: Stambuco, Basco, Guerrini, Brilli, Auciello, Vinti, Iovieno, Andreini, Bartolini, Palazzetti, Caridi, Volpi, Broccatelli, Brozzi. All.: Fontana-Piacentini.