Ternana Celebrity, Massimo De Santis è il nuovo preparatore atletico

Continua il rinnovamento della Ternana Celebrity femminile, che annuncio di aver assunto tra le proprie fila, in qualità di preparatore atletico, di Massimo De Santis. Toccherà a lui dunque occuparsi dei muscoli delle campionesse d’Italia. Il suo curriculum, assolutamente di primo livello, è spiegato nel comunicato ufficiale:

“La Ternana Celebrity Calcio Femminile nella persona del suo Presidente Dott. Bruno Bevilacqua comunica di aver raggiunto l’accordo con il preparatore atletico Massimiliano De Santis. Preparatore atletico professionista, laureato in scienze motorie, insegnante di educazione fisica e sostegno, allenatore Classe Uefa B e di Calcio a 5 primo livello, ex S.S. Lazio C5 Femminile nella stagione record di tre trofei e nessuna sconfitta ufficiale in Serie A (2013/2014). Il Prof. De Santis affiancherà Mister Marco Shindler e comporrà lo staff tecnico rossoverde“.