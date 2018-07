Zambelli Orvieto, chiuso il reparto schiacciatori: arriva Anna Venturini

Ancora un nuovo arrivo tra le fila della Zambelli Orvieto: da Verona arriva la schiacciatrice classe 1998 Anna Venturini, che va di fatto a completate questo reparto. Prosegue dunque l’opera di rafforzamento della squadra dopo l’ottima stagione passata.

Queste le sue prime parole in gialloverde: “Terminato il mio percorso nelle giovanili, mi sono ritrovata in A1 a Bergamo – esordisce così la ragazza nativa di Camposampiero. – Una esperienza bellissima di crescita sia personale che tecnica, anche se ho giocato davvero poco. L’anno scorso un campionato di B1 a Verona, dove ho ritrovato il campo. A mio avviso, ho fatto bene ed ora ho accettato la Zambelli Orvieto per migliorarmi ancora”. La giovane età non è certo motivo per spaventarsi: “Sono giovane, voglio rimettermi in gioco e provare questa nuova esperienza. È un campionato tutto da scoprire. Spero appunto di crescere molto e sono certa che ci divertiremo molto”. Stesso discorso per quanto riguarda l’approdo in un ambiente del tutto nuovo: “Non ho timore di allontanarmi così tanto. Mi piacciono le sfide così come mi piace girare un paese magnifico come l’Italia. Di Orvieto mi dicono tutti che sia una gran bella città, a me non resta che comprovarlo”.

La carriera Anna Venturini è nata a Camposampiero, in provincia di Padova, il 26 agosto 1998. 182 cm di altezza, fa parte della selezione del Veneto con cui arriva terza al Trofeo delle Regioni del 2013. Tre anni dopo la svolta, con la finale nazionale under 18, in cui Bergamo è sconfitta dalla VolleyRo, ma ciò non le impedisce di coronare il sogno della serie A1. Tanta panchina, sicuramente, ma un anno di crescita umana, caratteriale oltre che tecnica. Quindi l’esordio in B1, da titolare nelle fila di Verona nella stagione appena trascorsa. Ora la chiamata delle tigri gialloverdi, grazie all’opera del ds. Iannuzzi.