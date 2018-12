PERUGIA – In un momento di difficoltà generale, parte dall’Umbria il rilancio del Pd e del centrosinistra. Lo slancio arrivato dall’affluenza delle primarie di domenica scorsa viene visto di ottimo occhio dal centrosinistra nazionale, che spera di bissare proprio il bagno di folla che ha consacrato Bocci in Umbria, quando a Roma si dovrà scegliere tra Zingaretti, Martina e il duo Giachetti – Ascani.

Intanto “il caso Umbria”, con i 20mila votanti alle primarie (più di quelle del Piemonte, votate la stessa domenica) finisce sotto i riflettori dei media nazionali. Se ne occupa Repubblica che nella sua edizione online parla proprio di “caso Umbria” e di “boom di votanti”.

“In controtendenza rispetto alle difficoltà che il Pd ha dappertutto – dice Giovanna Casadio – con polemiche senza fine e liti nelle primarie per eleggere i segretari regionali – basta pensare al “caso Sicilia” o al Piemonte – alle primarie di Bocci e Verini domenica scorsa sono andati a votare in ventimila tra simpatizzanti e militanti. Un affollato popolo, tenuto conto che agli ultimi gazebo erano stati 12.500.”Il più bel regalo di Natale per il Pd nazionale”, ha commentato Bocci. Ha ottenuto il 63% dei consensi, in voti assoluti più di 11 mila mentre Verini ne ha raccolti 7 mila”.

“Però il fatto che nonostante gli scontri nazionali e lo spettro che le primarie del 3 marzo possano rivelarsi un flop, il risultato umbro è niente male. “Straordinario, superiore alle aspettative. Non era facile in una domenica quasi natalizia, e con il brutto tempo. Abbiamo ritrovato la partecipazione che è il punto di forza della sinistra”. Ha detto Bocci. Il confronto è con il Piemonte, la grande regione che ha voltato le spalle al centrosinistra, se ai gazebo per la segreteria regionale si sono presentati in 13 mila. E nessun candidato ha raggiunto la maggioranza tanto che si andrà al ballottaggio in assemblea”. Per Democratica è “Sorpresa Umbria, è boom di partecipazione alle primarie dem”.

In Umbria – L’elezione di Bocci riempie anche i media online dell’Umbria. L’Ansa online ricorda: “Bocci, primarie di grande partecipazione”. Umbria24 si concentra sul ricambio generazionale e titola: “Bocci promette ricambio generazionale: “Non rimarrò 4 anni. Prima assemblea? Giornata allargata all’Umbria”. Per PerugiaToday “Il Pd ha un nuovo segretario, comincia l’era Bocci: “La lega semina odio, noi coscienza democratica“. UmbriaOn ricorda le priorità: “Bocci: “Giovani, lavoro e imprese le priorità”. Su UmbriaJournal si ricorda che “la partecipazione è la vera vittoria”. TuttOggi: “Bocci: “Ecco come costruiremo il nuovo Pd Umbro”. Per La Notizia Quotidiana: “Nel Pd Bocci sprizza ottimismo: “Dalle primarie un monito a restare uniti”.