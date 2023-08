Terni, alla vista della polizia scappa: preso con 20 involucri di cocaina

Ha provato a scappare alla vista dei poliziotti ma la fuga è finita poco dopo, al termine di un inseguimento. Un 24enne, di origini albanesi, è stato preso dagli agenti della Questura di Terni in via Di Vittorio. Una volta bloccato ha provato a raggirare i poliziotti raccontando di essere in città per far visita ad alcuni zii. Ma non conosceva né i nomi dei parenti né l’indirizzo della loro abitazione. A quel punto è scattata la perquisizione dell’auto dalla quale sono saltati fuori ben 20 involucri di cocaina per un peso superiore ai 13 grammi, oltre a 715 euro in contanti. La cocaina era nascosta sotto l’autoradio. E’ stato denunciato alla Procura della Repubblica di Terni.